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Париж-2024

Сегодня, 12:34

Валуев: «Меня Олимпиада не интересует. Нет смысла обсуждать их крыс, мигрантов, мусор и русофобию»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный перенос Олимпиады-2024 из Парижа.

Ранее во французском издании Le Point появилась информация, что глава МОК Томас Бах может рассмотреть вопрос об отмене или переносе Олимпиады из-за роспуска Национального собрания во Франции. МОК опроверг слухи об отмене Игр в Париже.

«Меня эти Игры уже не интересуют. Они пройдут без нас. Нет смысла обсуждать их крыс, мигрантов, мусор и русофобию. Мы идем дальше», — сказал Валуев «СЭ».

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Константин Передерий

Олимпиада
Николай Валуев
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