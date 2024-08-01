Кафельников о выходе Андреевой и Шнайдер в полуфинал: «Наши не зря поехали на Олимпиаду»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинал парного турнира на Олимпиаде в Париже.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5.

«Рад за них, как и все наши соотечественники. Теперь получается наши 100% не зря поехали на Олимпиаду. Что-то точно получится увезти. Будем надеяться, что самое дорогое», — сказал Кафельников «СЭ».

Андреева и Шнайдер — единственные представители России среди теннисистов, кто продолжает выступление на Играх-2024. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо, которая переиграла Людмилу Киченок и Надежду Киченок из Украины.

Константин Передерий