19-летняя батутистка из Санкт-Петербурга Анжела Бладцева, которая отправилась на Олимпиаду-2024 в статусе действующего обладателя Кубка мира и одного из фаворитов Игр, но не попала в призеры, — о неудаче в Париже, призовых и ипотеке.

Слезы

— Из разговора с президентом федерации прыжков на батуте Николаем Макаровым узнал, что в Петербург вы вернулись 4 августа — и уже на следующий день приступили к тренировкам.

— Так и есть. Теоретически могла бы взять паузу, но почувствовала, что отдых не требуется. 15 августа вылетаем на сбор в Китай, где параллельно будем соревноваться с местными батутистами. А в сентябре в Петербурге — командный чемпионат России.

— Все ясно.

— Китай — необязательный старт. Я сама решила поучаствовать. Чтобы получше подготовиться к команднику.

— Кто-то после неудачи на Олимпиаде устраивает детокс и забывает на время о спорте. Кто-то, наоборот, пашет в зале с удвоенной силой.

— Я сразу выбрала второй вариант. Хочу тренироваться! Мне кажется, так легче пережить стресс.

— Клин клином вышибают?

— Именно!

— Боль от поражения в Париже притупилась?

— Ну... Чуть-чуть.

— Вы, наверное, никогда столько не плакали, как в тот день?

— Это правда. Я и после прыжка разрыдалась, и в микст-зоне, давая интервью, и вечером, когда вернулась в Олимпийскую деревню. Старалась успокоиться, но... На душе было очень тяжело.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Собственное выступление уже пересматривали?

— Нет. Пока не готова.

— Но у вас есть понимание, почему в Париже остались без медали?

— В финале не получился первый элемент, и я сбилась, начала торопиться, думала уже лишь о том, как бы поскорее завершить комбинацию. В итоге высота оказалась гораздо ниже, чем стабильно прыгаю, — 15,4, а не 16,5.

— В чем вас превзошла британка Бриони Пейдж, которая и выиграла золото?

— Ее комбинация выше, сложнее. Кажется, и перемещение было лучше. Так что победила заслуженно. А я еще потеряла балл из-за того, что после первой же ошибки испугалась и решила не рисковать, заменила один элемент. Если бы не перестраховалась, думаю, могла бы зацепиться за бронзовую медаль.

— Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, — засудили вас или нет?

— Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.

— Сильно?

— Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой.

— Даже при всех минусах вашей программы?

— Да.

— Тогда вдвойне обидно.

— Стараюсь воспринимать философски. Значит, и через это нужно пройти. Сделать выводы и работать еще больше. Чтобы не повторилась история в Париже, когда допустила ошибку в первом элементе и все рассыпалось. Главное во время выступления — сохранять хладнокровие. Не паниковать, если вдруг что-то пошло не так, включать голову, следить за оставшейся частью комбинации.

— Это можно натренировать?

— Конечно. Как раз над этим сейчас и работаем.

— Как провели вечер после поражения?

— Приехала в Олимпийскую деревню, сразу отправилась в номер. Слушала музыку в наушниках, собирала чемодан и плакала. Потом сидела, лежала, ходила кругами по комнате... Пыталась осознать случившееся. Думала — может, все это сон?

— Заснуть-то удалось?

— Не-а. Вроде проваливаешься в полудрему — и опять перед глазами собственное выступление, эмоции, слезы... Сразу просыпаешься.

— Ну и как быть?

— Спасал телефон. Уткнулась в экран, во что-то играла, решала судоку. Обожаю эти головоломки. Отлично успокаивают. В общем, так и пролетела ночь. А уже в 10 утра в автобус — и в аэропорт.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Характер

— При подготовке к Играм часто слышали: «Зачем вы едете под нейтральным флагом?»

— В лицо мне такого никогда не говорили. Наоборот, всячески поддерживали. Как и в соцсетях. А на высказывания в прессе разных людей стараюсь не обращать внимания. Отложились в памяти разве что слова Ирины Винер, которая назвала спортсменов, участвующих в Олимпиаде-2024, «командой бомжей».

— Фраза стала крылатой.

— Не скажу, что меня это обидело или расстроило. Восприняла спокойно. У каждого свое мнение. В любом случае в Париже все прекрасно знали, что мы из России. Отношение было доброжелательное, никаких проблем. Мне очень понравилась атмосфера в «Берси». У нас-то на соревнованиях по прыжкам на батуте кто обычно в зале сидит?

— Родственники и друзья участников.

— Ага. Ну и сами спортсмены. А здесь — море болельщиков, классная поддержка. Мне и по-русски кричали: «Вперед, Анжела! Давай-давай!» А уж сколько теплых сообщений получила в соцсетях после выступления... «Анжела, ты все равно лучшая! Чемпионка наших сердец!» Даже иностранцы писали — из Америки, Испании, Польши, Франции. Я была поражена.

— Пейдж прошла Рио, Токио и Париж. Ей 33. А вам всего 19. Значит, в запасе еще минимум две Олимпиады?

— Разве можно в наше время так далеко загадывать? Тем более в спорте, где от травм никто не застрахован. Да, Пейдж выступала на трех Олимпиадах, но таких батутисток мало. Пока я нацелена исключительно на Лос-Анджелес-2028 и очень надеюсь, что там мы уже будем под своим флагом.

— Вы о травмах упомянули. Серьезные были?

— Два года назад на тренировке неудачно упала, повредила плечо. Закончилось операцией. Еще была история на юниорском чемпионате Европы. На разминке спину прихватило. До этого ничего не беспокоило, а тут в один момент скрутило так, что не продохнуть. В слезах подошла к тренеру: «Я не могу прыгать». Отвели к доктору, он помассировал, вколол обезболивающее — эффект нулевой. Позже выяснилось — защемило нерв.

— Что делать в подобной ситуации? Сниматься?

— У меня такой характер, что всегда сражаюсь до конца. И умею терпеть. Больная, хромая, косая — но выйду на старт и отработаю. Тогда не просто выступила — выиграла турнир!

— Фантастика. В чем еще ваша уникальность как батутистки?

— Хм. Пожалуй, высота.

— Вы о тех самых цифрах — 16,5?

— Да. До них из девочек дотягивают процентов десять. Не в России — в мире! Сегодня в этом смысле со мной могут конкурировать лишь Виолетта Бордиловская из Белоруссии, завоевавшая в Париже серебро, и Пейдж.

— А Чжу Сюэин, олимпийская чемпионка Токио?

— Нет. Она, как и все китаянки, делает упор не на высоту, а на технику. У меня же на соревнованиях адреналин иногда зашкаливает, начинаю перестраховываться, из-за этого комбинацию прыгаю ниже, чем на тренировках. Что ж, буду исправляться!

— Радостно слышать.

— Плюс сейчас разучиваю более сложную комбинацию. Подробности пока опустим. Если все получится, эта фишка точно добавит мне уникальности.

— Когда премьера?

— Либо в сентябре на командном чемпионате России, либо уже в следующем году.

— Сколько времени проводите в зале?

— В данный момент у меня щадящий график — одна тренировка в день. Обычно две. С 10 до 12 и с 14.30 до 17. Сюда входит всё — прыжки, разминка, растяжка, ОФП. В таком режиме и готовилась к Олимпиаде.

Вес

— Кто из российских спортсменов жил рядом с вами в Олимпийской деревне?

— Видела только теннисистов. Подходить не стала.

— Почему?

— Я очень стеснительная. Не из тех, кто спокойно подойдет к незнакомому человеку и начнет разговор.

— Итальянский пловец Томас Чеккон, выигравший в Париже стометровку на спине, был так недоволен условиями в Олимпийской деревне, что однажды улегся спать прямо на улице. Вы его понимаете?

— Нет. Жаловались-то многие — на картонные кровати, отсутствие кондиционеров, очереди в столовой, плохое питание... Но меня ничего не шокировало. Наоборот, все понравилось.

— Неожиданно.

— Ну правда, что прицепились к этим кроватям? Хоть под кем-то они провалились?

— Вроде нет.

— Тогда какая разница — из картона сделаны или из дерева? Главное — удобные! Столовых в Олимпийской деревне было две. До большой я так и не дошла. Рядом с нашим домиком была другая, поменьше. Но никаких очередей, все очень вкусно. А я довольно привередливая...

— В чем выражается?

— Любой соус вызывает отвращение. Не ем рыбу, морепродукты, сыр.

— Рыба-то чем провинилась?

— Не принимает организм. С детства! Индейку тоже не жалую. В отличие от курицы, говядины, свинины. Но самое любимое блюдо — гречка. Обожаю! Вот ее готова есть хоть каждый день.

— В Париже, надо думать, гречкой не угощали.

— К сожалению. Кстати, во время соревнований у меня всегда пропадает аппетит. Так было и на Олимпиаде. На завтрак приходила в 6 утра, поскольку уже в 7.40 автобус увозил на тренировку. Брала два кусочка омлета, манго и ягоды. А ужинала в основном фруктами.

— Как-то гимнастка мне рассказывала: «До пубертата многие могут себе позволить не придерживаться строгой диеты. Когда же тело начинает перестраиваться — караул! Раздувает от одного вида еды!» Знакомая история?

— Конечно. У меня переходный возраст наступил поздно, тело стало формироваться в 18 лет — и в какой-то момент набрала вес.

— Сколько?

— Ой, можно не буду отвечать? Для девочек это больная тема.

— Говорите так, будто килограммов десять прибавили.

— Смеетесь? Весила 59 с половиной. Максимум!

— А сейчас?

— 57. У нас такие нагрузки на тренировках, что все лишнее быстро уходит. Поэтому, когда хочется чего-то вредненького, говорю себе: «Ладно. Но завтра останешься в зале дополнительно на часок-другой!»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призовые

— Как в батуте с призовыми?

— В этом году за выигрыш Кубка мира получила полторы тысячи швейцарских франков. За второе место заплатили бы тысячу. За третье — то ли 750, то ли 500.

— Негусто.

— Для нас — нормально. Мы же не футболисты и не хоккеисты, деньгами не избалованы.

— На чемпионатах мира и Европы аналогичные расценки?

— Не в курсе. В этих турнирах пока не участвовала. Вот за победу на чемпионате России полагается 150 тысяч рублей. Появились премии лишь три года назад. Раньше их вообще не существовало.

— Как же вы при таком раскладе рискнули в ипотеку влезть?!

— Между прочим, ее уже закрыла!

— За год?!

— За пять лет. Мне было 14, когда мама предложила купить квартиру: «Выгодные условия, низкая процентная ставка. Давай возьмем. Потом цены наверняка вырастут...»

— Однушка?

— Студия, 25 метров. Ну и балкон пять. Прекрасный район, недалеко от центра Петербурга. Оформлена квартира на маму. Она и оплачивала, когда ежемесячно переводила ей денежку.

— Недавно синхронистка Алла Шишкина рассказывала про свою ипотеку: «220 тысяч в месяц на тридцать лет».

— Нет-нет, под такие цифры я бы не подписалась. У меня было 35 тысяч в месяц. А под конец еще меньше — с учетом досрочных платежей. Смотрю на сегодняшнюю ставку по ипотеке — почти 20 процентов годовых — и понимаю: «Мама была права. Мы очень удачно вложились!»

— Вы, как и все сборники, получаете стипендию от Министерства спорта?

— Да. Плюс от города выплаты — я же на соревнованиях представляю Санкт-Петербург. На жизнь хватает.

— Теперь, когда с ипотекой покончено, сколько вам нужно в месяц, чтобы ни в чем себе не отказывать?

— 120 тысяч. На все хотелки — в самый раз!

— В студии и живете?

— Нет, с бабушкой. Правда, она с апреля по октябрь уезжает на дачу, так что много времени провожу одна. А студию сдаю.

— Остались у вас бытовые мечты?

— Ванну хочу!

— Вот это мечта.

— Просто метраж не позволяет установить — ни в квартире, ни в студии. Помещается там только душевая кабина.

— Читал, что ваша мама переехала в Москву. Давно?

— В 2020-м. Работает в IT-компании.

— С кем же вы остались?

— С бабушкой.

— А папа?

— Он в Петербурге. Но родители развелись, когда мне было три года.

— Молодой человек у вас есть?

— Нет. Можете написать — мое сердце свободно, ха-ха.

— Готовить-то умеете?

— Конечно! Ничего сложного.

— Для вас это удовольствие или обуза?

— По настроению. Если нет желания долго стоять у плиты, тогда возможны варианты.

— Какие? Завариваете доширак?

— Что-о?! Ну нет! Это же сплошная «химия»! Если готовить не хочется, могу перекусить в кафе. Либо закупиться во «ВкусВилле».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Формула-1»

— На книжки время остается?

— Да, но предпочитаю не художественную литературу, а книги по психологии и саморазвитию.

— А из фильмов?

— На первом месте у меня комедии. На втором — ужастики в духе «Синистера» и «Пункта назначения». Чтобы присутствовала еще детективная линия.

— Ваш Петербург помешан на «Зените». Вы за футболом следите?

— Абсолютно равнодушна. К играм с мячом вообще никакого интереса. У меня два любимых вида спорта, не считая батута, — фигурное катание и «Формула-1».

— Кто же из фигуристок для вас номер один?

— Камила Валиева. Она и по человеческим качествам вызывает симпатию. Безумно жаль, что талантливейшую спортсменку втянули в допинговый скандал, поломали карьеру... Еще уважаю Сашу Трусову. Каждый раз, глядя на ее четверные, думаю: «Вот это характер!»

— Знакомы?

— Летом 2022-го мы пересеклись на сборе в Новогорске. Я уже говорила про свою стеснительность. Но тут переборола себя, подошла, сфотографировалась и с Камилой, и с Сашей.

— А в «Формуле» за кого болеете?

— Последние шесть лет — за Шарля Леклера. Сейчас он за «Феррари» выступает, а дебютировал в 2018-м в «Заубер» и сразу мне приглянулся. Давно мечтаю на какой-нибудь гонке побывать. До Сочи, когда там проходил «Гран-при России», так и не доехала. Надежды были на «Игора Драйв» — новую трассу в Ленинградской области, но вмешались санкции.

— У вас машина есть?

— Нет. И вряд ли будет.

— Это почему?

— Невыгодно. Сплошные расходы — на бензин, техобслуживание, запчасти... Да и цены на автомобили сейчас сумасшедшие. Уж лучше в недвижимость вкладываться.

— На чем на тренировки добираетесь?

— На электросамокате.

— Опасная штука.

— Я аккуратненько езжу. Не гоняю. Даже ни разу не падала с самоката — а он у меня с 2017-го!

— Собственная черта характера, от которой рады бы избавиться, да не можете?

— Чрезмерное упорство.

— Что же в нем плохого?

— Ключевое слово — «чрезмерное». Если у меня какой-то элемент не получается, не успокоюсь, пока не выполню. Буду долбить, долбить, долбить, не обращая внимания на усталость.

— Это может обернуться травмой.

— В том-то и дело! Еще я очень самокритичная. Даже если тренер похвалит, а мне что-то не нравится, радоваться не стану. Всегда ставлю перед собой максимальную планку.

— Вот слушаю вас, Анжела, и вспоминаю Михаила Боярского, сказавшего когда-то, что отличительная черта петербуржца — самоедство.

— Насчет меня — в точку!