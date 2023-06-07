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«Оштрафуют до 50 тысяч, а то и конфискуют». Выживут ли гонки на дронах в России в нынешней ситуации?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дроны для гонок.
Фото из личного архива Олега Грязнова
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«СЭ» поговорил с главным энтузиастом необычного спорта из Белгородской области.

Слово «дрон» при всей его краткости, возможно, сейчас самое страшное в русском языке. За последние месяцы с этим понятием столкнулись некоторые жители российских городов и многие военные. Вряд ли о таком внимании к дронам могли мечтать любители дрон-рейсинга — нового вида спорта, появившегося в середине 2010-х и быстро взлетевшего до миллионов просмотров в YouTube и участия в больших фестивалях. Сейчас дрон-рейсерам явно от этого внимания не по себе.

Что это за спорт?

Что такое дрон-рейсинг? Это не просто управление БПЛА. Спортсмены используют специальные FPV-модели, то есть изображение передается в очки, которые надеваются на пилота, стоящего с пультом на земле. Но за счет очков создается эффект присутствия, и пилот и дрон будто сливаются в одно целое. Именно поэтому профессионализм пилота зависит от чувства габаритов и инерции устройства. Участникам соревнований нужно проходить специальные трассы с препятствиями.

Наиболее всего популярен дрон-рейсинг в Европе, США и Южной Корее, но и русские не раз попадали в призеры больших международных соревнований. Мы скорее крепкие середняки. Трудность в том, что сложно определить объективно лучшего в этом виде спорта и даже самый престижный турнир. Существуют несколько равноценных лиг — Drone Racing League, Drone Champions League, MultiGP и турниры официальной Международной федерации авиамодельного спорта FAI. В отличие от большинства видов спорта, в дрон-рейсинге Россия полностью не изолирована. Да, FAI россиян отстранила, и с большой вероятностью на чемпионате мира в октябре в Корее наших не будет, но в международных лигах россияне приезжают на соревнования в Турцию и Китай, а один из лучших дрон-рейсеров страны Александр Холкин входит в лучшую команду Drone Champions League — XBlades.

На дрон-рейсеров уже начали охоту

Спорт очень молодой — чемпионом России в 2022 году стал 13-летней Кирилл Лобань из Белгородской области, опередивший в своей категории соперника на миллисекунды. По иронии судьбы Белгородская область — один из центров российского дрон-рейсинга. Хотя, когда я готовил этот материал, не все энтузиасты были готовы говорить. Один из них мне сказал: «Я уехал из Белгорода туда, где при виде дрона машут руками, а не в полицию звонят». Небо в регионе давно закрыто, как и во многих субъектах РФ. А в чатах любителей можно встретить вот такие записи.

Или такие. Очевидно, к обладателям дронов сейчас стали относиться с подозрением.

Конечно, дрон-рейсеры и значительная часть населения страны придерживаются разного мнения об этом увлечении. Но, как утверждают энтузиасты дрон-рейсинга, запретить все — тоже не вариант. Тем более что дети, занимающиеся авиамоделированием с малых лет, — будущее страны. Они уже знают о дронах больше, чем многие военные. Но когда на соревнования ребята из регионов привозят свои дроны и продвигают идею общественных конструкторских бюро — им говорят не дергаться, потому что использовать нужно те дроны, которые спустили «сверху». Короче, проблем много. В том числе о них мы решили поговорить с руководителем технопарка BelRobot и школы BelDrone, организатором гонок Всероссийской лиги дронов Олегом Грязновым.

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В принципе в 12 лет можно уже заработать миллион

— Олег, надеюсь, вы в порядке в Белгородской области. Вы — человек, развивающий дрон-рейсинг на самой границе. Как он выживает в нынешних условиях? До 2022 года спорт же активно рос.

— На сегодняшний день в России есть два вида соревнований — в реальности и на компьютере. И реальные гонки, конечно, страдают. В Белгороде было запланировано первенство России на 9-11 июня — как признание наших усилий по развитию дрон-рейсинга, но из-за военных действий оно было отменено. Перенесли в Химки, но и там отменили. В этом году это третьи большие соревнования, которые переносятся. В Сочи отменили, в Москве тоже. Теперь ждем Казань, там обещают провести.

— А как объясняют? Прямо говорят причину? Или «вы же все понимаете»?

— Есть владельцы площадок, аэродромов, которые предоставляют территорию в рамках своих закрытых зон. Это их решения, и нетрудно догадаться о мотивации. В конце мая в Москве должен был пройти большой фестиваль «Небо», который проводился годами. И даже он был отменен. Дрон-рейсинг был бы бриллиантом программы, конечно.

— Почему именно в Белгородской области так развит дрон-рейсинг? Хорошие спонсоры?

— Скорее наоборот, это энтузиазм людей. У нас в детском технопарке BelRobot было более 150 мальчиков и девочек, ставших призерами и победителями всероссийских конкурсов или олимпиад по программированию, робототехнике, в сфере пилотирования. Мне это направление понравилось, и года четыре назад я стал вкладывать свои деньги, чтобы находить новых звездочек и развивать. Самый молодой пилот в истории страны — Коля Шатохин, ему 8 лет, тоже наш воспитанник, впервые в истории человек такого возраста принимал участие во всероссийских соревнованиях. Понятно, там есть над чем работать в психологии, технике полетов, но парнишка заряженный, ему нравится летать.

Самый молодой чемпион России по дрон-рейсингу — 13-летний Кирилл Лобань, оставивший позади сильных пилотов. В этом году он победил на этапе «Гран-при». В финальной четверке последнего первенства России два белгородца. Самая юная пилотесса на подиумах — наша 16-летняя Светлана Смирнова.

Фото из личного архива Олега Грязнова

— У вас и сын Даниил занимается, судя по протоколам.

— Он неплохо тренировался, бился за место в финале чемпионата России по компьютерному спорту в дисциплине «технический симулятор» в этом и прошлом сезоне. Вообще это спорт юных. Чемпиону мира Мин Чан Киму сейчас 19 лет. Первый международный турнир выиграл в 14 лет и был близко к тройке в этом сезоне. Он в день вылетывает 100-150 аккумуляторов. Перед турнирами тренируется по 12-13 часов. Площадка рядом с домом. У нас вообще аккумулятор — на полторы минуты полета.

— А сколько стоит?

— В районе четырех тысяч рублей, если брать наших лучших пилотов. При этом в столкновении он сразу повреждается. Или сгореть может, как недавно у Кирилла. Дорогой вид спорта, это правда. Можно сравнить с каким-нибудь мотокроссом по затратам.

— А призовые в 8 лет получают?

— Вот 9 мая должна была быть гонка, призовой фонд — миллион рублей. Тоже отменили, отобрали шанс заработать (смеется). Не на всех турнирах есть призовые, это зависит от статуса, но в принципе да, в 12 лет можно заработать миллион. Девочка-китаянка начала летать в 6 лет, уже в 9-10 она стала чемпионкой мира. Делайте выводы. Но надо понимать, что спорт высших достижений подразумевает тяжелый труд.

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— В 8-10 лет сложно найти подход к ребенку, чтобы не зазвездился? Или, наоборот, дети еще не понимают масштабов событий?

— Ну если вы пишете про спорт, то понимаете, что чемпионами могут стать только те, у кого сформирован стержень.

— Но он может ломаться.

— Да. Вот у Данила гормональный фон изменился, он на год бросал пилотирование, но затем вернулся. Без «волшебного пенделя» в спорте не получается, конечно. Но рычаги нужно искать индивидуально. Тут даже больше психология работает. У нас еще и работа не благодаря, а наоборот. Наши результаты — прежде всего способности ребят и девчат в нашей команде. Они, не имея возможности ежедневно тренироваться, добиваются результата вопреки. С учетом закрытия неба. Три года пытались мы получить поддержку от региона.

Фото из личного архива Олега Грязнова

Профессионалы запрет дронов даже не обсуждают

— Не верят в этот спорт чиновники?

— Скорее работают типовые установки. Ни министр спорта региона, ни губернатор, ни его заместители не могут их изменить. Им вся эта деятельность не нужна. И тут вдруг благодаря новой военной реальности мы поняли, что это еще как нужно. У меня еще в 2017 году дети из средней школы на Всероссийской олимпиаде по робототехнике представляли решения по взаимодействию наземных и воздушных роботов, с техническим зрением в том числе. В России 700 команд на всю страну, которые борются за попадание в 25 лучших на всемирную Олимпиаду по робототехнике, а в Южной Корее — 25 тысяч за те же 25 мест. И когда мне говорят, что я достал со своей робототехникой и пытаюсь кого-то прогнуть, отвечаю: «У вас же по отчетам 90% детей заняты спортом в области». Нам обещал первый заместитель губернатора Евгений Мирошников обеспечить занятия в спортзале раз в неделю для полетов под крышей. Обещали за три дня решить. Четвертый месяц решают.

И ведь дрон-рейсинг — одна из точек входа в цифровой мир. У нас во всей области ни одного технического бассейна, спортзала для технических видов спорта. Если человек, который отвечает за развитие цифровых технологий в регионе, не считает эту тему важной, о чем тут говорить?

— Давайте про закрытие неба. Насколько это осложнило условия?

— Сильно. Формально небо не закрыто, но разрешение на использование воздушного пространства не получить. Да решение даже есть — был бы спортивный зал для еженедельных тренировок... Можно проводить турниры под крышей. У меня девять пилотов заявлены в профессиональных гонках. Конечно, им сложно без полноценных тренировок.

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— Если вы выйдете во двор потренироваться и запустите дрон — что будет?

— Сразу оштрафуют до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией. Даже на собственной территории за городом это нарушение — при весе дрона больше 150 граммов. Сейчас для такого взлета нужно получать разрешение на использование воздушного пространства. Получить его, как я говорил, последние 15 месяцев нереально.

— Истории, когда останавливают машину, видят беспилотник в багажнике и начинают обыск, бывают?

— Таких историй полно. Но у меня они все зарегистрированы, и мы не летаем в тех местах, где нельзя. А сейчас, кроме залов, везде нельзя.

— Просто я вижу по чатам любителей настроения: «Чиновники хотят все запретить, а не отрегулировать».

— Здесь я поддержу команды, с которыми мы сотрудничаем, — Агентство стратегических инициатив и Агентство развития навыков и профессий, они — операторы национального проекта беспилотных авиационных систем. Профессионалы запрет на БПЛА даже не обсуждают. На все эти инсинуации и заявления Хинштейна ответ такой: «Если ты доярка, то учи, как доить» (депутат Госдумы предложил законопроект, запрещающий любые беспилотники на территории России. — Прим. «СЭ»). А при таком подходе у нас не получится воспитать новых Можайских, Циолковских, Королевых — это сто процентов. У нас и так авиамоделирование — умершая дисциплина, в нашем регионе уж точно.

Фото из личного архива Олега Грязнова

— Видимо, легче так решить проблему.

— Два года назад мы объединялись с неформальным сообществом взрослых пилотов области, и это дало колоссальный рывок развитию пилотирования и нашей школы. Взрослые увидели, что есть дети, которые тоже приняли небо как часть себя, шло сотрудничество. Сейчас же большинство мужчин продали свои накопленные материалы по беспилотным системам и ушли — кто в лодки, кто в машинки, другие в мотоциклетный спорт. Так что все эти запреты — действенная мера. Надо понять, что законопослушные граждане не собираются осуществлять какие-то диверсии. И если бы были в Белгородской области площадки для полетов, где собирались бы все, кто умеет держать пульт в руках, это решило бы проблему подготовки спортсменов, поддержки конструкторов, мы получили бы ответственных пилотов. Не думаю, что это кому-то угрожало бы.

— Последнее — скажите, почему вы вообще пошли в дрон-рейсинг? Зачем туда идут люди?

— Он доступен не всем, но у нас на вторые-третьи сутки взрослые начинают летать. На мой взгляд, мы быстрее всех в стране можем поставить человека на крыло. Вернее, не на крыло, а на мультиротор. Я робототехникой занимаюсь с 2015 года, и тогда программирование полетов только начиналось. Стало интересно. Эта перспектива очень важна — чтобы молодые ребята конструировали и программировали свои дроны. Ведь у нас 99% людей не осознают понятие «рой дронов». А рой дронов — это когда множество дронов не просто так летают, а осуществляют взаимодействие между собой. Один делает целеуказание, например, а другие пользуются этой информацией. Или один дрон может функционировать как воздушный авианосец для других. И именно такие групповые полеты сегодня использует противник при боевом применении. А решения по таким задачам молодые ребята предлагали регулярно все последние годы. И наработки юного поколения могли бы использоваться для самых разных целей в современной жизни.

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