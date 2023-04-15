ПКР обратился в ООН с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов

Паралимпийский комитет России (ПКР) обратился в Организацию объединенных наций (ООН) с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) к недопущению дискриминации российских паралимпийцев и ущемления их прав на участие в международных турнирах и Паралимпиаде, сообщает ТАСС.

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», — приводит ТАСС текст письма ПКР.

ПКР обратился в ООН, ЮНЕСКО, Всемирный союз инвалидов, Международную организацию инвалидов, Международный консорциум по инвалидности и развитию, членские организации МПК. 6 ноября 2022 года МПК приостановил членство ПКР в организации в связи с ситуацией на Украине. ПКР оспорил это решение. Сообщается, что рассмотрение апелляции состоится 25 апреля.

«В качестве основания для применения в отношении ПКР такой санкции МПК сослался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных конституцией МПК, — утверждается в обращении ПКР. — До настоящего времени МПК не предоставил доказательств того, что ПКР нарушил какие-либо членские обязательства в соответствии с положениями конституции МПК. МПК также обвинил ПКР в нарушении олимпийского перемирия. Однако ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали и не могли принять решение о нарушении олимпийского перемирия и, следовательно, не должны нести за это ответственность».

В ПКР также отметили, что МПК обвинил российских паралимпийцев в том, что они не осудили предполагаемое «нарушение олимпийского перемирия» и «не сделали ничего, чтобы отдалиться от действий правительства». А в соответствии с положениями конституции МПК член международной организации «должен быть нейтральным и беспристрастным в вопросах политики».

ПКР сослался на нарушение со стороны МПК положений Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции прав человека, а также основного принципа Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующего инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации.