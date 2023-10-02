Близнюк высказалась на тему возобновления карьеры

Российская двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Близнюк высказалась на тему возобновления карьеры.

«Когда отпрашивалась, говорила, что поеду до Нового года, если что-то поменяется, я попробую вернуться. Мне было больно делать что-то из-за высоких амплитуд, но по предметам я была в форме, ОФП и хореографию выполняла. Тяжелые элементы на бедра не делала. Ирина Александровна сказала: «Да, конечно, какие могут быть вопросы». Стало понятно, что я не поеду никуда, может быть, после 4-5 месяцев работы с командой, когда мне предложили контракт на 2 года подписать, а дома ничего не поменялось. Еще я потом попробовала сделать равновесие панше: наверх ногу было нормально поднять, а панше сделать — больно. Я решила, что буду здесь полезной. Я думаю, значит, так нужно. Если бы были Олимпийские игры для России в 2024 году, я попробовала вернуться. Сейчас, если даже для девочек откроется все, уже поздно возвращаться, потому что они работали. В моем понятии, вот так делать — некрасиво», — приводит слова Близнюк Sport24.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.