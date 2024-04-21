Тарасова — о методах работы Винер: «Ничего ужасного она не делает»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что думает о методах работы главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

Винер возглавляет национальную команду с 2001 года. В 2008-м она также стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

«Она делает из детей чемпионов. Ничего ужасного она не делает. Она настоящий большой тренер. Мы очень мало знаем о ней, я хотела бы знать больше. Мы не можем не заставлять спортсменов, потому что никто не знает своих возможностей», — заявила Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Среди воспитанниц Винер — двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун, многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, а также двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева.

В марте 2023 года Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила 75-летнего российского тренера от работы на международных соревнованиях на два года. Позже Винер оспорила свое отстранение от турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS) и отметила, что не будет останавливаться в борьбе за свои права.