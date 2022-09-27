Всероссийские соревнования по художественной гимнастике начались в Подмосковье

В Подмосковье стартовал Всероссийский турнир Ассоциации спортивных клубов России по художественной гимнастике. О подробностях соревнований 27 сентября рассказал обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

На турнир, уже десятый по счету, приехали около 800 юных гимнасток из 26 городов России. Участницы соревнований постараются получить путевку на чемпионат России и пройти отбор в национальную сборную.

Поддерживают их прославленные во всем мире чемпионы, среди которых олимпийская чемпионка Алина Кабаева и десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова.

Капранова признается, что останавливаться на достигнутом не собирается.

«Такие соревнования очень важны. Мы, как ассоциация спортивных клубов, хотим сейчас поднять клубное движение. Запустить всероссийскую клубную лигу! Может быть, какую-то клубную лигу с привлечением международных спортсменов. И хотим сделать такой новый формат соревнования, где будут соревноваться клубы между собой!» — подчеркнула Капранова.

Организаторы отмечают, что нынешние старты проходят по новым усложненным правилам. Специалисты называют их эталонными, так как они позволяют гимнасткам максимально реализовать свои таланты, способности и потенциал.

Помимо медалей и почетного места на пьедестале победительницы в этих соревнованиях получили денежные сертификаты от благотворительного фонда Алины Кабаевой. Она традиционно поддерживает талантливых гимнасток.

«У нас сейчас непростая ситуация в спорте. Нашу сборную команду по художественной гимнастике не пустили на чемпионат мира. Они не выступали. Но при этом у нас внутри страны очень большая конкуренция. И регионы не перестают работать, клубы не перестают работать. Поэтому я пришла их поддержать, сказать, что победа будет за нами, мы обязательно победим!» — подчеркнула Кабаева.

Ранее, в июне, организованный фондом Алины Кабаевой тренировочный сбор по художественной гимнастике с участием олимпийских чемпионов прошел в Сочи. В ходе мастер-классов спортсмены поделились своим опытом и знаниями. Профессионалы считают совместные тренировки перспективными и полагают, что в будущем может появиться и новый вид в художественной гимнастике.