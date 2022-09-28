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Художественная гимнастика

28 сентября, 22:47

Алина Кабаева объявила о создании уникальной ассоциации спортивных клубов

Алина Кабаева.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева приняла решение о создании международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация», которая включает в себя два направления: женскую художественную гимнастику и мужскую ритмическую гимнастику.

Художественная гимнастика — один из самых красивых, гармоничных и зрелищных видов спорта, входящий в число любимых среди детей в России и многих других странах мира. Ежегодно открываются не только государственные спортивные школы, но и большое количество спортивных клубов. Поэтому цель Ассоциации — развитие и популяризация художественной гимнастики.

Создание Ассоциации согласовано с Министерством спорта Российской Федерации.

Для вступления в Ассоциацию необходимо прислать информацию о клубе (название клуба, город, ФИО и контактные данные представителя) на почту info@divinegrace.ru. Членство в Ассоциации — добровольное и бесплатное, без вступительных взносов и последующих членских платежей.

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Всероссийские соревнования по художественной гимнастике начались в Подмосковье