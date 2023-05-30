Регбистки ЦСКА — трехкратные чемпионки России

Армейский клуб стал первым по итогам семи туров чемпионата по регби-7 среди женских команд.

В минувшие выходные в Москве завершился заключительный седьмой тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Третий сезон подряд по результатам всех семи прошедших туров, набрав 138 очков, победителем соревнований стала женская команда Регби-клуба ЦСКА. Свое третье чемпионство она завоевала в год 100-летия Центрального спортивного клуба армии.

Классика в финале

Игроки ЦСКА одержали убедительные победы в предыдущих шести турах и традиционно дошли до финала седьмого тура. На групповом этапе заключительного тура в минувшие выходные подопечные Александра Алексеенко уверенно победили «Кубань» (22:10), «Зилант» (39:0) и «Витязь» (36:5). В четвертьфинальном матче женская команда ЦСКА одолела «Красный Яр» со счетом 48:5, а в полуфинале оказалась сильнее «Енисея-СТМ» со счетом 22:0 — сразу три попытки в составе ЦСКА занесла Алена Тирон.

В решающем матче седьмого тура армейский коллектив сразился с командой из Монина «ВВА-Подмосковье», финалы с которой становятся украшением любого тура на протяжении трех последних сезонов. Игра получилась действительно достойной финала: борьба на каждом участке поля, отчаянная игра в защите и качественные попытки. В концовке ЦСКА не стал пробивать гарантированную реализацию по центру — все ради шанса попробовать занести еще одну попытку. Болельщики на трибунах гнали своей поддержкой ЦСКА вперед, но игроки «ВВА-Подмосковья» успели поймать мяч и выбить его за пределы поля. ЦСКА со счетом 10:14 уступает в финале седьмого тура, но по итогам великолепных побед во всех предыдущих шести турах заслуженно становится чемпионом России-2022/23.

«Пережили мы всё: триумф побед, досадные травмы и горечь поражения. Считаю, что сезон удался, была проделана большая работа всех членов команды. Здорово, что крайний тур прошел в Москве, наши болельщики и близкие смогли насладиться игрой любимой команды. Наши желания и стремления сделали свое дело — мы чемпионы России! Особенно приятно стать чемпионом страны в год 100-летия ЦСКА», — прокомментировала победу в чемпионате России капитан ЖРК ЦСКА Надежда Созонова.

Двигаться вперед

Лучшим игроком седьмого тура чемпионата страны в составе ЦСКА признана Анна Баранчук. Таким образом, благодаря очередному успеху женской команды ее уникальная серия с завоеванием титулов и трофеев во всех турнирах, в которых участвуют армейские спортсменки под руководством Александра Алексеенко и Валерия Попова, взявшая старт еще в 2020 году, продолжается!

«Мы очень надеемся, что прошедший в Москве тур вам понравился, ведь сегодня были полные трибуны, была прекрасная предматчевая программа для зрителей и участников, был настоящий праздник регби. Чемпионат России логично завершился и все расставил по местам. Была интрига, была конкуренция в решающем матче. И это великолепно, ведь только в конкуренции развиваются команды и совершенствуют свое мастерство спортсмены. Желаю всем участникам развития, двигайтесь вперед и влюбляйте в наш вид спорта как можно больше людей. Спасибо вам за прекрасную игру, мы будем рады принимать вас в Москве на ключевых турах», — обратился к участникам соревнований член высшего совета Федерации регби России, президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

Заслуженными наградами победителей и призеров чемпионата России по регби-7 среди женских команд сезона-2022/23 наградили генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Павел Федоров, Алексей Митрюшин, заместитель генерального директора ЦПС Константин Митин. Почетные гости поблагодарили команды за прекрасные матчи и пожелали им дальнейших спортивных побед.

Чемпионат России по регби-7. Женщины

Итоговое положение команд по итогам семи туров: 1. ЦСКА (Москва) — 138 очков. 2. «ВВА-Подмосковье» — 126. 3. «Кубань» — 106. 4. «Енисей-СТМ» — 102. 5. «Витязь» — 84. 6. «Зилант» — 64. 7. «Ростов-ДГТУ» — 62. 8. «Красный Яр» — 46.