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Сегодня, 05:00

«Спартак» разгромил «Крылья», победа «Зенита», ассисты Захаряна и Миранчука. Главное за день

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 декабря.

Зимняя месть «Спартака». Красно-белые ответили «Крыльям» разгромом, Абаскаль может перевести дух

Красно-белые перед отпуском уверенно переиграли самарцев и обошли их в таблице.

Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину

Сине-бело-голубые набрали три очка в безликом матче.

У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»

У Арсена дела все лучше и лучше.

Миранчук перевернул игру с «Миланом»: заработал удаление и отдал пас на победный гол в самой концовке

Российский легионер принес бергамаскам драматичную победу на 90+5-й минуте.

Эмери с «Астон Виллой» врывается в чемпионскую гонку. Вслед за «Ман Сити» разобрались с «Арсеналом»

Унаи — тренерище!

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