«Спартак» разгромил «Крылья», победа «Зенита», ассисты Захаряна и Миранчука. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 декабря.
Красно-белые перед отпуском уверенно переиграли самарцев и обошли их в таблице.
Сине-бело-голубые набрали три очка в безликом матче.
У Арсена дела все лучше и лучше.
Российский легионер принес бергамаскам драматичную победу на 90+5-й минуте.
Унаи — тренерище!
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