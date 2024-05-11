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Сегодня, 21:04

ЦСКА благодаря голу Чалова с пенальти обыграл «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА на выезде победил «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил Федор Чалов.

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

«Зенит» (51) продолжает лидировать в чемпионате России, но может уступить первое место «Динамо», которое в 28-м туре сыграет с «Балтикой». Команда Сергея Семака продлила серию без побед в РПЛ до 4 матчей.

15 мая команды снова сыграют между собой в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:1
ЦСКА

Источник: Таблица РПЛ
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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