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Сегодня, 16:17

Норвежские лыжники выиграли все медали в пасьюте на пятом этапе «Тур де Ски»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).

Норвежец преодолел 20-километровую дистанцию за 57 минут 57,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Хенрик Деннестад (+0,5), третье — еще один представитель Норвегии Мартин Ниенге (+34,6).

«Тур де Ски»

5-й этап. Давос, Швейцария

Мужчины

20 км, гонка преследования

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 57.57,7

2. Хенрик Деннестад (Норвегия) — +0,5

3. Мартин Ниенге (Норвегия) — +34,6

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Харальд Амундсен
Хенрик Деннестад
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