Губерниев считает, что Степанова неправа, отказываясь общаться с пишущей прессой

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Вероники Степановой отказаться от общения с журналистами.

«Лыжница Вероника Степанова считает ниже своего достоинства общаться с пишущей прессой из-за ее малой популярности? Это ее право. Считаю, что она здесь неправа. Степанова говорит про рейтинги и цифры, но это ее право, у меня другой подход. Сколько времени у меня уходит на общение с другими СМИ на протяжении дня? Я иногда сам перезваниваю корреспондентам, потому что к людям отношусь с уважением. Иногда трубки не беру, может быть некогда, может что-то происходить в жизни. Жизнь — это не только погоня за цитируемостью, я не думаю о ней. Просто это часть моей работы, а она у меня идет не только на ТВ. Это моя капитализация и моя жизнь», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Степанова отказалась от общения с журналистами после победы в гонке с раздельного старта на «Чемпионских высотах». В своем Telegram-канале лыжница объяснила свой поступок тем, что, по ее мнению, формат взаимоотношения между спортивной прессой и атлетами безнадежно устарел.