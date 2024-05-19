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Сегодня, 23:00

Три претендента на чемпионство и золотой матч в последнем туре. Спасибо, РПЛ, за такой сезон!

«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» определят чемпиона РПЛ в последнем туре
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (в центре) против защитника «Зенита» Родригао (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нас ждет шикарная концовка премьер-лиги.

Именно такой огненный сезон в РПЛ — то, что надо в эпоху отстранения нашего футбола от официальных международных матчей. Интрига до последнего тура — этого не происходило в премьер-лиге восемь лет. А чтобы на самом финише оставалось сразу три претендента на титул — подобное последний раз мы видели в 2014 году.

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Тогда была похожая история. После 29 туров ЦСКА набрал 61 очко, «Зенит» — 60, «Локомотив» — 59, при этом два московских клуба встречались между собой. Армейцы в итоге взяли верх и стали чемпионами. Теперь в тройке претендентов вновь вторым идет «Зенит», ожидая осечки лидера. А между собой встретятся «Краснодар» и «Динамо».

И именно этот матч делает сезон уникальным. Десять лет назад интрига тоже закрутилась по полной, но все-таки все три претендента знали, что такое золото. Сейчас же один коллектив имеет шанс впервые взять трофей РПЛ, другой носит над эмблемой две звезды, 11 раз побеждал в чемпионате, вот только даже последний титул почти никто не помнит — добыт 48 лет назад! Естественно, болельщики «Краснодара» и «Динамо» сейчас, с одной стороны, наслаждаются моментом, а с другой — на грани нервного срыва. «Зенит» же может стать первым шестой раз подряд — клуб и Сергей Семак мощно накатывают на рекорды «Спартака» Олега Романцева.

И как же здорово, что развязка осталась на последний тур. Хотя в субботу казалось, что фарт «Динамо» приобретает какие-то невероятные очертания — когда «Краснодар» к 85-й минуте уступал в Сочи и «быкам» для победы требовалось забить два гола. Но нет — фантастические концовки удаются на финише не только бело-голубым, команда Мурада Мусаева вернула себя в гонку в добавленное время.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo;. Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре

Выиграл и «Зенит», прервав становившуюся уже неприличной серию без побед. Причем сделал это тоже в запоминающемся стиле — не эмоциональной концовкой, но пента-триком Кассьерры. Колумбиец повторил рекорд чемпионатов России Виктора Панченко и Олега Веретенникова из 90-х.

25 мая. «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов». Этот сумасшедший сезон заслуживает какого-то феерического завершения.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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