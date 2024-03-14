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Лыжные гонки

14 марта, 16:43

Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после массового завала

Руслан Минаев
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Исполнительный комитет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не нашел нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся, где произошел массовый завал лыжниц. Об этом стало известно по итогам заседания комитета.

Завал произошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край) во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала лыжниц после массового завала, посетовав на их низкий спортивный уровень.

Источник: ФЛГР
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