Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после массового завала

Исполнительный комитет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) не нашел нарушений в работе жюри соревнований на Спартакиаде учащихся, где произошел массовый завал лыжниц. Об этом стало известно по итогам заседания комитета.

Завал произошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край) во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала лыжниц после массового завала, посетовав на их низкий спортивный уровень.