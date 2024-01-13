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Сегодня, 16:38

Фалеева — о снятии Степановой с гонки: «Не думаю, что Вероника меня боится»

Лыжница Фалеева прокомментировала решение Степановой сняться с гонки в Казани из-за мороза
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Анастасия Фалеева после победы в классическом спринте на пятом этапе Кубка России в Казани ответила на вопрос о соперничестве с Вероникой Степановой.

Олимпийская чемпионка Степанова, также как и Мария Истомина снялись с соревнований из-за погодных условий. Старт квалификации спринта отложили на час из-за мороза и рассматривался вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

— Вероника Степанова сегодня не вышла на старт. Хотелось с ней зарубиться?

— Да, конечно! Конкуренция — это всегда классно и интересно, для этого мы тренируемся, соревнуемся. Это дает возможность увидеть свои слабые стороны и что нам нужно развивать. Не знаю — по какой причине Вероника не вышла на старт, мы пока с ней не разговаривали. Думаю, что причина явно весомая.

— Но она и в Тюмени не бежала. Может, боится проиграть вам?

— Не думаю. Ей самой интересно бежать спринт. Она сильна в дистанционных гонках, но это не такой азарт, не такие эмоции. Все-таки от спринта ты получаешь заряд бодрости, эмоции, но потом очень тяжело, — сказала Фалеева.

Фалеева победила в классическом спринте у девушек. Второе место заняла Ольга Сергеева, третье место заняла Екатерина Евтягина.

Вероника Степанова. Степанова: «Сегодня я выиграть не смогу и поэтому смотрю на лес из окна»

Анастасия Фалеева
Вероника Степанова
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