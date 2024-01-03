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Сегодня, 11:02

Вяльбе рассказала, как переживает за отстраненных от международных соревнований спортсменов

Виктория Кравченко
Елена Вальбе.
Фото Global Look Press
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Глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как переживает текущую ситуацию с международным отстранением российских спортсменов. Она призналась, что ей очень жаль спортсменов, которые всю жизнь тренируются ради участия в соревнованиях.

«Это очень больно. Очень. Вы даже не представляете, насколько мне их жалко. Они тренировались много лет, у кого-то, может, это могла быть первая и очень фееричная Олимпиада. У кого-то она могла быть последней» — цитирует Вяльбе «КП-Спорт».

Она добавила, что спонсорами МОК является США, именно поэтому спорт — это большая политика.

Вяльбе считает, что даже если кто-то из россиян поедет на Олимпиаду и выиграет там что-то, то не будет восприниматься так, как раньше.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.kp.ru/sports/lyzhnye-gonki/elena-vyalbe-govorit-pravdu-kak-est-sponsory/
Елена Вяльбе
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