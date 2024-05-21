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Сегодня, 07:50

И все-таки Макдэвид! «Эдмонтон» вытащил невероятную серию

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в седьмом матче
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Коннор Макдэвид и Стюарт Скиннер после победы над «Эдмонтоном» 21 мая 2024 года.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы: Сиси — 2 (Кулак, Холлоуэй), 21:16 — 0:1. Хаймэн — 11 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 25:50 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 4 (бол., Бушар, Драйзайтль), 35:22 — 0:3. Гарлэнд — 3, 51:27 — 1:3. Гронек — 1 (Хьюз, Линдхольм), 55:24 — 2:3.
Вратари: Шилов (58:08) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 17 (2+10+5) — 29 (13+14+2).
Наши: Задоров (21.56/0/0), Михеев (12.48/0/0) — -.
21 мая. Ванкувер. Rogers Arena.
Счет в серии: 3-4.

Незадолго до матча «Ванкувер» остался без своего лучшего бомбардира в плей-офф Брока Босера, у которого обнаружили тромб в ноге. Вместо него в состав вернулся Илья Михеев, пропустивший две предыдущие игры из-за повреждения. Также Рик Токкетт решил убрать из состава Василия Подколзина: вместо россиянина заявили Сэма Лафферти.

Ни одна из этих перестановок результата не дала. Совершенно непонятно, за счет чего «Кэнакс» хотели обыграть противника: в первом периоде «Ванкувер» нанес в створ ворот противника всего два броска.

Был активен Илья Михеев. Россиянин старался создавать моменты в атаке, но отличиться ему не удалось. За 11 матчей в плей-офф форвард так и не набрал ни одного очка.

Так получилось, что в первые 40 минут матча у «Ванкувера» сегодня совершенно ничего не работало. Не выручил команду и вратарь Артур Шилов: за первые шесть минут второго периода он пропустил две шайбы, и результат матча стал очевиден. Сначала броском с синей линии счет открыл Коди Сиси, а спустя пару минут Зак Хайман здорово подправил шайбу на пятаке после наброса.

Окончательно крест на шансах «Ванкувера» выйти в следующий раунд поставил Райан Нюджент-Хопкинс, реализовавший в концовке второго периода большинство.

При этом голкипера нельзя винить в неудачах «Ванкувера». Дважды в этом матче он вытаскивал мертвые шайбы, оставляя команду в игре.

По ходу этой серии то одни, то другие готовы были отыграться с любого счета в третьем периоде. Сегодня «Ванкувер» снова не дал «Эдмонтону» спокойно и без нервов откатать третий период.

Сначала Конор Гарлэнд отыграл одну шайбу за восемь минут до конца матча, а в самой концовке Филип Гронек сократил отставание до минимального. Но отыграться у «Ванкувера» не получилось.

В финале Запада «Эдмонтон» сыграет с «Далласом». Может, хоть в этот раз Макдэвид сможет побороться за Кубок Стэнли?

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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