Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
24 апреля в заключительном матче 31-го тура серии А «Аталанта» сразится с «Ромой». Встреча команд пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало назначено на 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Массимо Иррати — главный арбитр.
«Аталанта» — фаворит букмекеров. Победа бергамасков доступна за коэффициент 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).
Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае ничьей принесет выплату в 3340 рублей.
«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.
В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.
Верите, что команды устроят феерию? ИТБ1 (1.5) предложен за 2.48, ИТБ2 (1.5) — за 3.03.
Условие «обе забьют» оценен в 1.92, противоположный исход — в 1.89.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
ничья 1:1 — за 6.15;
0:0 — за 7.12;
1:0 в пользу «Аталанты» — за 7.38.