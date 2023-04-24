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Сегодня, 16:15

«Аталанта» — «Рома»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
«Аталанта».
Фото Global Look Press
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24 апреля в заключительном матче 31-го тура серии А «Аталанта» сразится с «Ромой». Встреча команд пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало назначено на 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Массимо Иррати — главный арбитр.

Италия. Серия А. 31-й тур
24 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

«Аталанта» — фаворит букмекеров. Победа бергамасков доступна за коэффициент 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае ничьей принесет выплату в 3340 рублей.

«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.

В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.

Верите, что команды устроят феерию? ИТБ1 (1.5) предложен за 2.48, ИТБ2 (1.5) — за 3.03.

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Условие «обе забьют» оценен в 1.92, противоположный исход — в 1.89.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.15;

  • 0:0 — за 7.12;

  • 1:0 в пользу «Аталанты» — за 7.38.

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