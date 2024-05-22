Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо». Нам надо самим побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли он в параллельном матче последнего тура РПЛ болеть за «Краснодар».

«Нам нужно решать свои вопросы. Какая разница, за кого болеть в другой игре? Самое главное — самим побеждать. В остальном — как сложится, так сложится. Понятно, что нужна победа «Краснодара». Но не надо будет ни за кем следить, если мы сами не сможем выиграть. Поэтому в первую очередь необходима своя победа», — приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по мск. «Зенит» в заключительном туре сезона сыграет против «Ростова», а «Краснодар» встретится с лидером РПЛ — «Динамо».