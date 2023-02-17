17 февраля в 21-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» сыграет с «Хоффенхаймом». Встреча состоится на «ВВК Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 22.25 мск.

Букмекеры считают «Хоффенхайм» небольшим фаворитом встречи. На победу «деревенских» можно поставить за 2.55, вероятность подобного исхода — примерно 39%. Успех «Аугсбурга» доступен за 2.65 (38%), ничья — за 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей, а чистая прибыль составит 2800 рублей.

«Хоффенхайм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Аугсбурга». Триумф гостей с форой (0) оценен в 1.88, хозяев — в 1.98.

Обе команды не слишком много забивают, но прилично пропускают — 36 и 39 голов соответственно. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Условие «обе забьют» доступно за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.38.

Четыре последних выездных матча завершились для «Хоффенхайма» поражениями с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) можно взять за 5.00, победу «Аугсбурга» хотя бы в одном тайме — за 1.79.

Как команды будут забивать в предстоящей встрече?

ногой — 1.07;

головой — 2.55;

со штрафного — 10.0.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.