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Сегодня, 18:15

Элизе Мертенс — Дарья Касаткина: девушки устроят качели в первом круге Монреаля

Прогноз на матч WTA Монреаль Элизе Мертенс — Дарья Касаткина 8 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
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8 августа первая ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Монреале сразится с бельгийкой Элизе Мертенс. Игра начнется в 2.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу представительницы РФ.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину серьезным фаворитом матча. На ее победу предложено поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех Мертенс доступен за 2.44 (36%).

Ставка в 1000 рублей на бельгийку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.

Жеребьевка свела Касаткину и Мертенс в первом круге второго турнира подряд — в Вашингтоне уверенную победу праздновала Дарья (2:0). На то, что она снова не отдаст сопернице даже партии, котировка — 2.23.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 20.5 идет за 1.78, ТМ 20.5 — за 2.01;

  • ТБ 21.5 — за 1.97, ТМ 21.5 — за 1.82;

  • ТБ 22.5 — за 2.19, ТМ 22.5 — за 1.66.

Успех Касаткиной с форой (-3.5) гейма оценен в 1.95. Если же верите, что Мертенс не уступит с разницей более трех геймов, оформите Ф1(+3.5) за 1.84.

Тай-брейк в матче предложен за 4.07, его отсутствие — за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч Элизе Мертенс — Дарья Касаткина

Девушки встречались всего неделю назад в Вашингтоне, и тогда Касаткина с первого взгляда достаточно уверенно обыграла Элизе — 6:3,7:5. При этом девушки, как и всегда, очень часто брали подачи друг друга — 11 раз. А еще более половины из оставшихся геймов были с брейк-пойнтами или со счетом 30-30, на грани. Вероятно, за неделю ничего не изменилось и качели продолжатся.

Рекомендуемая ставка: 10 и более брейков в матче за 1.85.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
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