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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Фиорентина» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 17 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Фиорентина» — «Наполи» 17 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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«Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии отправится в гости к «Фиорентине» — конкуренту за восьмое место, дающее путевку в Лигу конференций. Пока флорентийцы опережают соперника на два очка и к тому же имеют игру в запасе. Матч состоится 17 мая на арене «Артемио Франки», стартовый свисток арбитра Маттео Маркетти прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 37-й тур
17 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Наполи

Аналитики букмекерской компании Winline не уверены ни в одной из команд: победа «фиалок» доступна с котировкой 2.42, вероятность такого исхода — примерно 40%. Выигрыш адзурри можно взять за немного большие 2.95 (32%), вероятность ничьей оценена в 3.50 (28%).

Встреча команд в первом круге закончилась уверенной победой коллектива из Флоренции (3:1). Шанс, что «Наполи» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, представлен за 1.60.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезный перевес «фиалок»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 9.00.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). «Фиорентина» — «Наполи»: неаполитанцы рискуют не попасть даже в Лигу конференций

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Коэффициент на обмен забитыми мячами — 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.39.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен с приятной котировкой 1.85.

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