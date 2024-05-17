Фиорентина

«Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии отправится в гости к «Фиорентине» — конкуренту за восьмое место, дающее путевку в Лигу конференций. Пока флорентийцы опережают соперника на два очка и к тому же имеют игру в запасе. Матч состоится 17 мая на арене «Артемио Франки», стартовый свисток арбитра Маттео Маркетти прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Winline не уверены ни в одной из команд: победа «фиалок» доступна с котировкой 2.42, вероятность такого исхода — примерно 40%. Выигрыш адзурри можно взять за немного большие 2.95 (32%), вероятность ничьей оценена в 3.50 (28%).

Встреча команд в первом круге закончилась уверенной победой коллектива из Флоренции (3:1). Шанс, что «Наполи» хотя бы не проиграет в предстоящей встрече, представлен за 1.60.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи намекают на серьезный перевес «фиалок»:

• 1:1 — за 5.80;

• 2:1 — за 8.40;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.08.

Коэффициент на обмен забитыми мячами — 1.53, опция «обе забьют — нет» идет за 2.39.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен с приятной котировкой 1.85.

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