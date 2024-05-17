В 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии сойдутся лидеры — «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Правда, гости еще после 28-го игрового дня оформили досрочное чемпионство. Матч пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, начало — в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу команды Жорже Жезуша можно с коэффициентом 2.03, что примерно 48% вероятности. Успех хозяев оценен в 3.25 (28%), котировка на ничью — 4.00 (24%).

В первом круге «Аль-Хиляль» без проблем разгромил соперника (3:0). Вероятность того, что на этот раз Криштиану Роналду и партнеры хотя бы не уступят, оценена в 1.79.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.20;

• 2:2 — за 9.80.

Тотал больше 3.5 гола доступен за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» идет за 1.38, обратный вариант дан за 2.91.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Гости — однозначно сильнейшие в чемпионате Саудовской Аравии. В 31 матче они добыли 29 побед, ни разу не проиграли и уже взяли золото. К предстоящему матчу они подошли после 24 побед подряд. «Аль-Хиляль» больше всех забил (95) и меньше всех пропустил (20), а один только Александр Митрович оформил 37+8 во всех турнирах. «Аль-Наср» не выдержал темп соперника, хотя тоже выглядит гораздо сильнее остальных команд: отрыв от третьего места составляет 19 очков, а отличился клуб ненамного меньше (93). Правда, пропускает команда Роналду немало — в среднем 1,19 гола за игру. «Лидеры» же в трех из четырех поединках в истории против «Рыцаря Неджда» заколачивали минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах за 2.36.

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