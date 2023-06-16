16 июня Гибралтар на стадионе «Алгарве» встретится с Францией. Матч квалификации чемпионата Европы-2024 пройдет в португальском городе Фару. Стартовый свисток украинского арбитра Евгения Арановского прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами номинальных гостей: поставить на триумф коллектива Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 94% вероятности. Выигрыш хозяев оценен котировкой 100.00 (1%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 27.00 (5%).

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Средняя результативность «Трехцветных» в пяти последних официальных матчах — 2.6 меткого удара за 90 минут. Гибралтар на этом отрезке пропустил ровно столько же. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2 — за 2.39.

Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 4.38. На «обе забьют — нет» дали 1.17.

Франция стартовала в отборе на Евро-2024 с разгрома сборной Нидерландов (4:0). А после расправилась с Ирландией (1:0). Очередной «сухарь» в исполнении синих можно взять за 1.95.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Килиана Мбаппе и компании без пропущенных мячей:

4:0 и 5:0 — за 4.40;

6:0 — за 5.31;

3:0 — за 5.61.

Прогноз и ставка на матч Гибралтар — Франция

Команда Дидье Дешама подчинила себе группу B уже на старте отбора Евро-2024: две победы над Нидерландами и Ирландией с общим счетом 5:0. Гибралтар даже не помышляет о том, чтобы зацепить очки в матче с «Трехцветными»: ранее парни Хулио Рибаса влетели грекам и голландцам с одинаковым результатом (0:3). Главная интрига поединка — сколько мячей побывает в воротах номинальных хозяев. Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн и остальные вряд ли упустят возможность покуражиться перед отпуском и набьют личную статистику на беззащитном карлике.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80 (если в матче случится ровно пять голов, будет возврат).

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