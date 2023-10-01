«Крылья Советов» 1 октября в десятом туре чемпионата России сыграют со «Спартаком». Встреча состоится на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция с 16.25 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

На успех «Спартака» в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 2.54, что приблизительно 39% вероятности исхода. Победа «Крыльев Советов» оценена в 2.69 (37%), ничья идет за 3.69 (24%).

На то, что хозяева не проиграют, выставлен коэффициент — 1.54. В последних двух матчах самарцы не уступили красно-белым.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.09. Учитите, что «Крылья Советов» — самая результативная команда РПЛ (21 гол в девяти играх).

В четырех последних матчах с участием «Спартака» не случилось обмена голами. Условие «обе забьют — нет» оценено в 2.34.

Кстати, москвичи не пропустили в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Если «Крылья» не забьют в предстоящей игре, сыграет коэффициент 3.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.40.

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