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Сегодня, 14:15

«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Спартак».
Фото ФК «Спартак»
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«Крылья Советов» 1 октября в десятом туре чемпионата России сыграют со «Спартаком». Встреча состоится на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция с 16.25 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

На успех «Спартака» в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 2.54, что приблизительно 39% вероятности исхода. Победа «Крыльев Советов» оценена в 2.69 (37%), ничья идет за 3.69 (24%).

На то, что хозяева не проиграют, выставлен коэффициент — 1.54. В последних двух матчах самарцы не уступили красно-белым.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.09. Учитите, что «Крылья Советов» — самая результативная команда РПЛ (21 гол в девяти играх).

В четырех последних матчах с участием «Спартака» не случилось обмена голами. Условие «обе забьют — нет» оценено в 2.34.

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

Кстати, москвичи не пропустили в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Если «Крылья» не забьют в предстоящей игре, сыграет коэффициент 3.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.40.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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