Один из главных матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов — встреча «Ливерпуля» и «Наполи». Матч пройдет 1 ноября на легендарном стадионе «Энфилд», стартовый свисток немца Тобиаса Штилера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru с 22.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ в предстоящем матче отдала предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 50%. Выигрыш неаполитанцев доступен с котировкой 3.50 (28%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ждете шестой победы «Наполи» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество команды Юргена Клоппа:

• ничья 1:1 идет за 8.00;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.30;

• успех 1:0 — за 11.0.

Команды встречались в первом туре группового этапа, и «Наполи» уничтожил соперника (4:1). Дальше и неаполитанцы, и мерсисайдцы выиграли все остальные матчи и забронировали два первых места в квартете: пока голубые опережают конкурента на три очка. Верите, что команда Лучано Спаллетти не проиграет и на выезде? Этот рынок оценен в 1.86.

Соперники очень много забивают: «Ливерпуль» за пять туров настрелял 15 мячей, «Наполи» — 20. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.60.

Неаполитанцы вообще отличаются чаще всех в этом сезоне группового этапа: в среднем за матч заколачивают четыре гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.27, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.

Мерсисайдцы забивают в ЛЧ в среднем три мяча за игру, но в трех встречах не достигли этого уровня результативности — крутая статистика появилась благодаря разгрому «Рейнджерс» (7:1). ИТБ1 (1.5) идет за 1.66, ИТМ1 (1.5) — за 2.20.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.48, обратный рынок доступен за 2.65.