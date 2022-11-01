1 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов схлестнутся лидеры группы С — «Бавария» и «Интер». Команды уже обеспечили место в плей-офф и не изменят турнирное положение — мюнхенцы идут на первом месте и опережают «нерадзурри» на пять очков. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», время начала — 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами встречи: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Успех «нерадзурри» доступен за 6.70 (14%), даже на ничью предложена меньшая котировка — 5.10 (19%).

Ждете шестой победы «Баварии»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1470 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча выглядят следующим образом:

• успех хозяев 2:1 идет за 8.20;

• победа 2:0 — за 9.30;

• за 10.0 можно взять ничью 1:1 и выигрыш «Баварии» 3:1.

В первом туре мюнхенцы разделались с «Интером» на выезде (2:0). «Бавария» вообще еще не потеряла ни одного очка на групповом этапе: оформила пять побед и забила 16 мячей. Верите, что «нерадзурри» выстоят на «Альянц Арене»? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с котировкой 2.80.

Хозяева в каждом матче ЛЧ забивали минимум два мяча, а в среднем заколачивали 3.2 гола за матч. Индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 мяча оценен в 1.36, ИТМ1 (1.5) — в 3.20.

«Интер» не забил только в одном туре — как раз в матче с командой Юлиана Нагельсманна. ИТБ2 (1.5) идет за 2.85, обратный рынок — за 1.42.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.38. ТМ 2.5 — за 3.00.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года

«Нерадзурри» набрали отличную форму: не проигрывают в семи матчах подряд, шесть из которых выиграли — в том числе у «Барселоны» (1:0). «Интер» неплохо защищается: за эти семь матчей оформил четыре игры без пропущенных мячей. Команда Симоне Индзаги без проблем обогнала «Барсу» на шесть очков и может доставить неприятности «Баварии». Тем более что в первом матче миланцы выглядели неплохо, а один из двух пропущенных — обидный автогол.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1.5) за 1.74.