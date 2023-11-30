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«Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Кокорин («Арис»).
Фото Getty Images
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30 ноября в пятом туре группового этапа Лиги Европы идущий вторым в квартете С «Рейнджерс» встретится с аутсайдером четверки — «Арисом». Игра пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — норвежец Рохит Сагги. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск»

Лига Европы. Группа C
30 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Арис Л

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — однозначные фавориты: поставить на победу шотландцев можно с коэффициентом 1.32, что примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 9.00 (10%), котировка на «мирный» результат — 5.70 (16%).

Единственные очки на групповом этапе «Арис» набрал в первой встрече с «Рейнджерс», когда неожиданно победил (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке «легкая бригада» хотя бы не уступит, можно за 3.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• победа «Рейнджерс» 2:0 — за 6.31;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.42.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.91, обратный исход оценен в 1.88.

Александр Кокорин. Возвращение Кокорина в «Арис» получается скомканным. Команде тяжело в чемпионате и грозит вылет из Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Арис»

После поражения «Арису» 5 октября стартовала девятиматчевая беспроигрышная серия шотландцев. За это время «джерс» всего дважды сыграли вничью и отличались в среднем 2,44 раза за 90 минут, а минимум два раза забили в семи поединках. Команда Александра Кокорина же не всегда играет надежно: в двух из трех предыдущих игр во всех турнирах получила в свои ворота по четыре мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2) за 1.62.

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