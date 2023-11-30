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«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 30 ноября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 30 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Ак Барса».
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram
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30 ноября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся конкуренты по Восточной конференции — «Ак Барс» и «Автомобилист». Команды разделяют в турнирной таблице всего два балла. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Рейнджерс» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 30 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.09, вероятность — около 46%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен за 3.19 (30%), ничья идет за 3.79 (24%).

Триумф казанцев с учетом овертайма и серии буллитов доступен с котировкой 1.63, этот рынок на «Автомобилист» оценен в 2.26.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.58, Ф2(0) — за 2.37;

• Ф1(-1) — за 2.51, Ф2(+1) — за 1.51.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

Малком (&laquo;Аль-Хиляль&raquo;). Малком отлично адаптировался в Саудовской Аравии. Бразилец покажет себя против Роналду и Талиски

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — «Автомобилист»

Хозяева — девятые в лиге по результативности: в среднем за игру отличаются 2,72 раза, а всего за 36 игр настреляли 98 голов. В шести из предыдущих 10 встреч с «Автомобилистом» казанцы отличились минимум трижды. Екатеринбуржцы же немало пропускают в последнее время: в трех из четырех прошлых матчей КХЛ получили в свои ворота по четыре шайбы, в шести из 10 — минимум три.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.04.

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