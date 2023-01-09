9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Восточной конференции — «Сибирь» и «Ак Барс». Игра пройдет на льду арены «Сибирь» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 15.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у соперников равные шансы на победу: поставить на успех любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.65, вероятность — около 36%. Ничья предложена с котировкой 3.70 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Рынок на победу любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.92.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф1(0) можно взять за 1.92, Ф2(0) — тоже за 1.92.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне: оба матча закончились победами «Сибири» в основное время — 4:2 и 6:3. К новой игре коллектив Зинэтулы Билялетдинова подошел на трехматчевой серии без поражений. Поставить на то, что казанцы не уступят и в предстоящей игре, можно за 1.48.

Несмотря на высокую результативность в прошлых встречах, в предстоящем матче аналитики не ждут большого количество заброшенных шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 2.15, ТМ 4.5 — за 1.73.

Самый вероятный автор гола, по мнению экспертов, — нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Рынок на заброшенную шайбу от него предложен за 2.25. В этом сезоне Галиев уже оформил 11 голов, чаще в составе казанцев отличался только Александра Радулов (16).

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что казанцы забьют первыми и в итоге выиграют, идет с коэффициентом 3.00.