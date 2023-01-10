10 января СКА примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак». Игра регулярного сезона КХЛ состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. Насладиться хоккеем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «KHL Prime» с 19.20 мск.

СКА — абсолютный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа армейцев в основное время оценена котировкой 1.44, вероятность исхода — примерно 69%. На успех «Спартака» можно поставить за 6.10 (13%), на ничью — за 5.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей, если они выиграют, принесет выплату в 6100 рублей.

Кто победит с учетом овертайма и серии буллитов? СКА — 1.23, «Спартак» — 4.40.

В трех последних матчах красно-синие крупно побили красно-белых. Рискованный вариант «Спартак» не проиграет» идет за 2.80.

Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.06, ТМ 5.5 — в 1.80.

СКА — самая результативная команда КХЛ: в среднем армейцы забивают чуть меньше четырех шайб за игру. ИТБ1 (3.5) в предстоящем матче предложено взять за 1.95.

На то, что хозяева откроют счет, котировка — 1.44. У гостей это условие доступно за 2.80. На отсутствие голов в матче коэффициент космический — 52.0.

Если вам кажется, что в этом матче случится дубль, возьмите этот вариант за 2.55. Хет-трик — за 15.0.