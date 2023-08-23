Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
24 августа во втором раунде турнира в Кливленде россиянка Мирра Андреева сразится с американкой Слоан Стивенс. Теннисистки выйдут на корт не ранее 13.30 по московскому времени, на территории РФ игра легально показана не будет. Счет личных встреч не открыт — девушки сыграют друг с другом впервые.
Андреева — фаворит матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На ее победу выставлена котировка 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Стивенс доступен за 2.16 (41%).
Ставка в 1000 рублей на американку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2160 рублей, а чистая прибыль составит 1160 рублей.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.85, ТМ 21.5 — за 1.92. В первом раунде обе теннисистки провели продолжительные матчи.
Считаете, что американка победит или хотя бы не уступит крупно? Триумф Стивенс с форой (+2.5) гейма оценен в 1.84, выигрыш Андреевой с гандикапом (-2.5) — в 1.93.
На то, что Слоан возьмет минимум сет, котировка — 1.50. Счет 2:0 в пользу Мирры в то же время можно забрать за 2.49.
Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка за 3.33. Если его не будет — за 1.29.
Мирра с большим трудом выиграла матч первого круга у Тамары Корпач — не позволила сопернице подать на победу в третьей партии, хотя первую выиграла «всухую» (6:0, 3:6, 7:5). Стивенс тоже провела трехсетовый поединок с Лорен Дэвис, но все же победила чуть увереннее — 1:6, 6:3, 6:1.
Американка — опытная теннисистка, победительница US Open-2017. Однако ее игра очень сильно завязана на эмоциях: если ей интересен матч, она сыграет в свою силу, неинтересен — отдаст его легко и непринужденно. Сейчас самое время для второго варианта, так как в начале следующей недели стартует Открытый чемпионат США и Стивенс неплохо было бы сохранить силы.
Мирра тоже примет участие в US Open, однако детский задор не позволит ей отнестись к предстоящей игре легкомысленно. Скорее всего, россиянка превзойдет Стивенс и пробьется в четвертьфинал.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 1.67.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -