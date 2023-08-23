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Сегодня, 13:15

Слоан Стивенс — Мирра Андреева: россиянка выйдет в четвертьфинал турнира в Кливленде

Прогноз на матч WTA Кливленд Слоан Стивенс — Мирра Андреева 24 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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24 августа во втором раунде турнира в Кливленде россиянка Мирра Андреева сразится с американкой Слоан Стивенс. Теннисистки выйдут на корт не ранее 13.30 по московскому времени, на территории РФ игра легально показана не будет. Счет личных встреч не открыт — девушки сыграют друг с другом впервые.

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Андреева — фаворит матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На ее победу выставлена котировка 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Стивенс доступен за 2.16 (41%).

Ставка в 1000 рублей на американку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2160 рублей, а чистая прибыль составит 1160 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.85, ТМ 21.5 — за 1.92. В первом раунде обе теннисистки провели продолжительные матчи.

Считаете, что американка победит или хотя бы не уступит крупно? Триумф Стивенс с форой (+2.5) гейма оценен в 1.84, выигрыш Андреевой с гандикапом (-2.5) — в 1.93.

На то, что Слоан возьмет минимум сет, котировка — 1.50. Счет 2:0 в пользу Мирры в то же время можно забрать за 2.49.

Если в игре случится тай-брейк, сыграет ставка за 3.33. Если его не будет — за 1.29.

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Прогноз и ставка на матч Слоан Стивенс — Мирра Андреева

Мирра с большим трудом выиграла матч первого круга у Тамары Корпач — не позволила сопернице подать на победу в третьей партии, хотя первую выиграла «всухую» (6:0, 3:6, 7:5). Стивенс тоже провела трехсетовый поединок с Лорен Дэвис, но все же победила чуть увереннее — 1:6, 6:3, 6:1.

Американка — опытная теннисистка, победительница US Open-2017. Однако ее игра очень сильно завязана на эмоциях: если ей интересен матч, она сыграет в свою силу, неинтересен — отдаст его легко и непринужденно. Сейчас самое время для второго варианта, так как в начале следующей недели стартует Открытый чемпионат США и Стивенс неплохо было бы сохранить силы.

Мирра тоже примет участие в US Open, однако детский задор не позволит ей отнестись к предстоящей игре легкомысленно. Скорее всего, россиянка превзойдет Стивенс и пробьется в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 1.67.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
Слоан Стивенс
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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 - : -
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