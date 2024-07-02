Швейцария легко расправилась с Италией и доставит проблем Англии. Команде Саутгейта будет мало одного гола в 1/8 финала

Звездная атака «Трех львов» в Германии не впечатляет.

6 июля в четвертьфинале Евро-2024 Англия проэкзаменует Швейцарию. Поединок пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Англия — Швейцария 6 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали фаворитом Англию. Ее выигрыш в основное время можно взять с коэффициентом 2.20, вероятность этого результата — около 44%. «Мирный» исход оценен в 3.05 (32%), успех Швейцарии — в 3.90 (24%).

Проход «Трех львов» в полуфинал предложен за 1.60. Попадание Шачири и компании в четверку лучших сборных Европы оценено в 2.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.50. Опция «обе забьют» доступна за 2.13, обратный рынок дан за 1.73.

Аналитики вычислили наиболее вероятный счет — 0:0. Эксперты предлагают на него коэффициент 5.50.

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Англия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 6 июля 2024 года

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта успешно завершила групповой этап Евро-2024, заняв первое место в квартете С. В первом матче британцы обыграли Сербию со счетом 1:0, затем сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

В 1/8 финала против Словакии Англия одержала победу со счетом 2:1, но лишь в дополнительное время. На 25-й минуте Иван Шранц открыл счет, а «Три льва» ответили только на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Джуд Беллингем сравнял счет ударом через себя, установив новый рекорд — это был самый поздний гол Англии на крупных турнирах без учета экстра-таймов. Удивительно то, что удар Джуда стал для англичан первым в створ ворот в этом матче.

Победный гол на первой минуте дополнительного времени забил Харри Кейн, благодаря чему вывел «Трех львов» в четвертьфинал. Таким образом, Англия под руководством Саутгейта попала в эту стадию на четвертом крупном турнире подряд.

Сборная Швейцарии на групповом этапе заняла второе место в квартете с Германией, Венгрией и Шотландией. С британцами и бундестим парни Мурата Якина разошлись миром со счетом 1:1. А Венгрию обыграли 3:1. В 1/8 финала им противостояла Италия.

На 37-й минуте счет открыл швейцарский хавбек Ремо Фройлер, ассистировал ему Рубен Варгас. На 46-й минуте он удвоил преимущество команды, забив ударом в дальнюю «девятку». Полузащитник «Аугсбурга» стал первым швейцарцем в истории, который отличился и сделал результативный пас в матче плей-офф на крупном турнире.

Эта победа стала для Швейцарии первой над Италией за 31 год. До этого команды встречались 11 раз, при этом пять матчей завершились победой итальянцев и шесть — вничью. Также «Крестоносцы» впервые в своей истории победили в плей-офф Евро в основное время.

Швейцария установила национальный рекорд по точности передач, которая в этом матче составила 92%. Команда Мурата Якина нанесла 10 ударов по воротам в первом тайме, три из которых пришлись в створ, тогда как итальянцы пробили лишь раз, но мимо ворот.

Травмы и дисквалификации перед матчем Англия — Швейцария

У Швейцарии нет проблем с составом — Мурат Якин сможет использовать любого из заявленных на турнир игроков. А вот у Англии в четвертьфинале не сможет принять участие защитник Марк Геи — он получил желтую карточку в первом тайме игры со Словакией и заработал дисквалификацию.

Англия — Швейцария: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом 31 раз, 19 встреч были товарищескими. В официальных матчах (12) Англия оказалась сильнее семь раз, Швейцария — в одном. Четырежды команды сыграли вничью. Последняя игра состоялась в 2022 году — в товарняке на Уэмбли англичане оказались сильнее со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч Англия — Швейцария

Англичане не проигрывают на протяжении 12 официальных матчей, но в пяти последних они забивали не более одного мяча в основное время. Швейцария также стабильно показывает сильные результаты, не уступив в основное время в 13 из 14 последних игр и забив первыми в 12 из них. «Крестоносцы» выглядят куда более сыгранно и уже разобрались с другой топ-сборной, которая действовала так же нестабильно, как и Англия. В основное время парни Якина не уступят.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.70.

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