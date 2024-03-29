Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

29 марта, 22:15

Буше и Ткачев спасли серию с «Локомотивом». Права на ошибку больше нет

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Рид Буше («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
Telegram Дзен
«Авангард» отыгрался с 1-3.

«Авангард» — «Локомотив» — первое семиматчевое противостояние текущего розыгрыша Кубка Гагарина. 30 марта команды определят победителя четвертьфинальной серии. Решающая игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.15 мск.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников чуть больше шансов на успех: победа «Локомотива» в основное время доступна с котировкой 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Успех «ястребов» можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (25%).

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.01, этот рынок на гостей дан за 1.81.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.04, Ф2(0) — за 1.79;

• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.85.

Возможность овертайма оценена в 3.90, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.26.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

Кевин де&nbsp;Брейне. «Сити» и «Арсенал» разыграют первую строчку в АПЛ. Но у них проблемы: Сака, Мартинелли, Де Брейне и Эдерсон в лазарете

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 30 марта 2024 года

Железнодорожники упустили преимущество 3:1 — теперь у команды Игоря Никитина не осталось права на ошибку. Причем «Локомотив» стартовал с двух выездных побед, вторая из которых оказалась настоящим деклассом соперника (7:0). «Авангард» перевернул серию на чужом льду, дважды обыграв «Локо» в Ярославле. Причем две предыдущие встречи получились яркими (победы «ястребов» 4:2 и 3:2) — в последней «Локо» вел 2:0, но не дожал противника.

Оппоненты в целом показывают неплохую результативность в плей-офф: «Авангард» отличается в среднем 2,45 раза за игру, «Локомотив» — 2,73. Правда, тотал больше 4.5 шайбы зашел лишь в половине встреч серии. В топ-5 бомбардиров Кубка Гагарина даже входят два игрока омичей — Рид Буше (9+2) и Владимир Ткачев (0+11). Они сыграли важные роли и в противостоянии с железнодорожниками: американец в пятом матче (4:2) оформил 1+2, россиянин отдал два ассиста в шестом (3:2).

Мощь нападения «ястребов» оценил и бывший тренер сборной России Владимир Плющев. «Уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. У омичей сильнее атака, они пошли вперед. Сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично. «Локомотиву» нужно предпринять что?то экстравагантное, чтобы выиграть серию», — проанализировал Плющев после шестой игры.

&laquo;Зенит&raquo;. Весенние результаты приблизили «Зенит» к чемпионскому дублю. Поездка в Самару только укрепит его позиции

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

Команды точно не будут рисковать в решающем матче серии. Сейчас для них наступает затишье, ведь любая ошибка может стать фатальной и разрушить старания всего сезона. Две предыдущие встречи получились яркими, ведь «Авангард», которому уже нечего было терять, задал высокий темп. В седьмой встрече такой сценарий крайне маловероятен.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

4
0
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Коллинз великолепна на прощальном турнире в Майами. Рыбакиной будет непросто остановить самую дерзкую теннисистку мира