Буше и Ткачев спасли серию с «Локомотивом». Права на ошибку больше нет

«Авангард» отыгрался с 1-3.

«Авангард» — «Локомотив» — первое семиматчевое противостояние текущего розыгрыша Кубка Гагарина. 30 марта команды определят победителя четвертьфинальной серии. Решающая игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 13.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 30 марта 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у железнодорожников чуть больше шансов на успех: победа «Локомотива» в основное время доступна с котировкой 2.42, что составляет примерно 41% вероятности. Успех «ястребов» можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.90 (25%).

Триумф «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.01, этот рынок на гостей дан за 1.81.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.04, Ф2(0) — за 1.79;

• Ф1(+1.5) — за 1.31, Ф2(-1.5) — за 3.50.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.96, ТМ 4.5 — за 1.85.

Возможность овертайма оценена в 3.90, рынок «овертайма не будет» предложен за 1.26.

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«Авангард» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 30 марта 2024 года

Железнодорожники упустили преимущество 3:1 — теперь у команды Игоря Никитина не осталось права на ошибку. Причем «Локомотив» стартовал с двух выездных побед, вторая из которых оказалась настоящим деклассом соперника (7:0). «Авангард» перевернул серию на чужом льду, дважды обыграв «Локо» в Ярославле. Причем две предыдущие встречи получились яркими (победы «ястребов» 4:2 и 3:2) — в последней «Локо» вел 2:0, но не дожал противника.

Оппоненты в целом показывают неплохую результативность в плей-офф: «Авангард» отличается в среднем 2,45 раза за игру, «Локомотив» — 2,73. Правда, тотал больше 4.5 шайбы зашел лишь в половине встреч серии. В топ-5 бомбардиров Кубка Гагарина даже входят два игрока омичей — Рид Буше (9+2) и Владимир Ткачев (0+11). Они сыграли важные роли и в противостоянии с железнодорожниками: американец в пятом матче (4:2) оформил 1+2, россиянин отдал два ассиста в шестом (3:2).

Мощь нападения «ястребов» оценил и бывший тренер сборной России Владимир Плющев. «Уже говорил, что «Авангард» выиграет эту серию. У омичей сильнее атака, они пошли вперед. Сыграли аккуратно, не дрогнули при счете 0:2 и выдержали натиск в концовке. Так что все логично. «Локомотиву» нужно предпринять что?то экстравагантное, чтобы выиграть серию», — проанализировал Плющев после шестой игры.

Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Локомотив»

Команды точно не будут рисковать в решающем матче серии. Сейчас для них наступает затишье, ведь любая ошибка может стать фатальной и разрушить старания всего сезона. Две предыдущие встречи получились яркими, ведь «Авангард», которому уже нечего было терять, задал высокий темп. В седьмой встрече такой сценарий крайне маловероятен.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.85.

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