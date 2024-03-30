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30 марта, 11:15

Весенние результаты приблизили «Зенит» к чемпионскому дублю. Поездка в Самару только укрепит его позиции

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Зенит».
Фото Getty Images
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«Крылья» проиграли всухую в РПЛ три матча подряд.

30 марта лидер чемпионата России и действующий чемпион турнира «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Встреча 22-го тура пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 30 марта 2024 года

«Зенит» — без неожиданностей фаворит предстоящего матча. На победу сине-бело-голубых в букмекерской компании Winline предложено поставить за 1.78, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Крыльев» — за 4.30 (23%).

Верите, что самарцам под силу остановить команду Сергея Семака? Вариант 1Х предложен за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча прошел только в одном из шести последних матчей команд — это условие оценено в 1.78. ТМ 2.5 идет за 2.04.

Обмен голами можно оформить за 1.73, противоположный результат — за 2.11.

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Если «Зенит» забьет минимум дважды, сыграет пари за 1.80. В том случае если этого не произойдет, пройдет ставка за 2.02.

Три наиболее вероятных точных счета подтверждают силу гостей:

  • ничья 1:1 идет за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Зенита» — за 6.80;

  • 2:1 — за 7.40.

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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 22-го тура РПЛ 30 марта 2024 года

В это сложно поверить, но несколько месяцев назад всерьез велись разговоры о шансах «Крыльев Советов» на чемпионство. В начале сентября самарцы даже забрались на вершину таблицы, а после некоторое время боролись за лидерство с «Краснодаром». Но даже несмотря на образовавшийся отрыв от «Зенита», «Спартака» и других топ-команд, букмекеры слабо верили в коллектив Игоря Осинькина, считая его только пятым-шестым претендентом на трофей. И правильно делали.

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Сейчас «Крылья» занимают лишь восьмое место в 11 очках от «Зенита» и не помышляют не то что о триумфе, но и о медалях — из-за плотности и силы конкурентов надеяться на них бессмысленно. Тем более игра команды побледнела, а результаты скатились. Весной самарцы проиграли оба матча РПЛ со счетом 0:2 — в гостях «Ростову» и ЦСКА дома. Если учесть, что первую половину сезона команда завершила выездным поражением от «Спартака» (0:3), серия без голов и набранных очков прилично затянулась.

Определенно, в нынешней ситуации рассчитывать даже на ничью в игре с «Зенитом» «КС» будет трудно. Тем более Осинькин, вероятно, потерял из-за травм Гарре и Солдатенкова — выход обоих на поле до сих пор под вопросом. А еще немаловажные факторы — сила и возможности соперника.

Питерцы с отличным настроем вышли из отпуска и не только перехватили лидерство в РПЛ, но и пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», несмотря на победу 1:0 в первом матче, не сдержало противника и было бито 2:0 в Санкт-Петербурге. В чемпионате сине-бело-голубые разгромили «Урал» (4:1) и сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). Пусть говорить об этом пока преждевременно, но, похоже, «Зенит» впервые с сезона-2019/20 всерьез рассчитывает на чемпионский дубль.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

В предыдущих восьми матчах РПЛ на поле самарцев «Зенит» не победил всего раз — в предстоящей встрече чудо вряд ли случится. «Крылья» слабы и унылы, а «Питер» крепок и многогранен — в команде и до прихода новых бразильцев был полный порядок с обоймой, а сейчас она выглядит абсолютно идеальной (по меркам чемпионата России, конечно).

Самое главное, что у сине-бело-голубых полный порядок в нападении: Кассьерра сделал дубль в последнем матче Кубка с «Динамо», добавив его к 15 голам в РПЛ; в отличном настроении забивший за сборную России второй бомбардир команды Сергеев (шесть мячей). Учитывая бесплодие самарцев в атаке в последних играх, усилий одной только этой парочки может быть достаточно, чтобы добыть очередные три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.78.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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