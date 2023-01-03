Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года

У неаполитанцев нет поражений в чемпионате.

4 января в суперматче 16-го тура серии А встретятся «Интер» и «Наполи». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Наполи» 4 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.35, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Наполи» оценен в 3.20 (31%), ничья — в 3.50 (27%).

Неаполитанцы еще ни разу не проигрывали в этом сезоне серии А. Поставить на Х2 можно за 1.64.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.67, Ф2(0) — за 2.30.

В семи из десяти последних официальных матчей обеих команд прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.67.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» доступен за 1.58.

«Интер» забивал в среднем 2.7 мяча за игру в прошедших десяти встречах, «Наполи» — 2.6. ИТБ1 (2.5) идет за 4.00, ИТБ2 (2.5) — за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

«Интер» — «Наполи»: прогноз и анализ матча серии А 4 января 2023 года

«Интер» уникален, потому что в этом сезоне еще ни разу не сыграл ни с кем вничью в серии А. Команда Индзаги либо побеждала, либо проигрывала и при десяти победах могла бы подпирать «Наполи» в таблице. Но пять поражений сильно ударили по ситуации в таблице — «нерадзурри» только пятые.

Примечательно, что «Интер» крушит слабые и средние команды, но стоит встретиться с прямым конкурентом за скудетто, тут же команда Индзаги плывет. Так проиграли «Лацио» (1:3), «Милану» (2:3), «Роме» (1:2) и даже «Ювентусу» (0:2). Однако в ноябре вроде прервали неприятную традицию, обыграли «Аталанту» на выезде (3:2).

Домашние матчи «Интер» проводит неплохо — за семь встреч всего одно поражение (от «Ромы» — 1:2). Но правильнее будет добавить сюда и игру с «Миланом», которую можно считать выездной только де-юре. Пиоли переиграл Индзаги, так что говорить о какой-то домашней магии «Интера» тяжело. Обыгрывать «Специю» и «Кремонезе» миланцы обязаны на любом стадионе.

«Наполи» феноменален, потому что в национальном чемпионате в этом сезоне еще не проигрывал. В отличие от соперника по 16-му туру неаполитанцы прошли тест топовыми командами — были обыграны «Аталанта» (2:1), «Рома» (1:0), «Милан» (2:1) и «Лацио» (2:1). При этом каждую победу команда Спаллетти добыла на выезде — неаполитанцы умеют экономить силы на гостевые встречи с большими командами.

Все топовые клубы Италии в этом сезоне «Наполи» обыграл с преимуществом в мяч. Взять победу «Наполи» ровно в один гол можно за 4.80.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Наполи»

До чемпионата мира «Наполи» был грозной силой в Европе — не проигрывал в серии А и разгромил всех в Лиге чемпионов. Изменилось ли что-то после мундиаля? Трудно сказать. Все ключевые игроки остались на месте. Были опасения по участию защитника Чже, но они не подтвердились.

Выезд к «Интеру» мог бы быть опасен, но Моуринью уже подтвердил, что на «Джузеппе Меацца» можно побеждать. К тому же «нерадзурри» плохо играют с топовыми клубами, а неаполитанцы победили всех. Может, в первом матче после долгого перерыва и не получится выиграть. Но если брать последнюю актуальную форму «Наполи», Спаллетти способен добыть очки в Милане.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.64.