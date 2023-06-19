Исландия дома способна доставить проблем.

20 июня в матче отборочного турнира Евро-2024 сойдутся команды из группы J — Исландия и Португалия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике. Стартовый свисток немецкого арбитра Даниэля Зиберта прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.35, что примерно 73% вероятности. Выигрыш коллектива Оге Харейде доступен за 9.00 (10%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на ничью — 5.17 (17%).

В последний раз команды пересекались на групповом этапе чемпионата Европы 2016 года — та разборка завершилась вничью (1:1). Считаете, что северяне и в этот раз смогут не уступить «европейским бразильцам»? Поставить на непоражение хозяев можно за 3.28.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния подчеркивают преимущество португальцев:

• успех 2:0 идет за 5.46;

• 1:0 — за 6.20;

• 3:0 — за 7.47.

Обе сборные проводят достаточно веселую кампанию: Португалия после трех матчей имеет разницу забитых и пропущенных мячей 13:0, Исландия — 8:5. Поэтому букмекеры считают, что предстоящая встреча может получиться результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен меткими попаданиями можно взять за 2.12, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.71.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Исландия — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 июня 2023 года

Португалия выглядит очень мощно: первые три тура отборочного турнира команда Роберто Мартинеса выиграла с общим счетом 13:0. Правда, чемпионам Европы 2016 года явно повезло с группой: они провели поединки с Лихтенштейном, Люксембургом и Боснией, впереди встречи с Исландией и Словакией. «Европейские бразильцы» явно превосходят в классе каждого оппонента.

Главную угрозу для соперников представляют Криштиану Роналду и Бернарду Силва: у страйкера «Аль-Насра» четыре точных выстрела, у полузащитника «Ман Сити» — три. Также хороший ход набрал плеймейкер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш — у него 2+2 по системе «гол+пас».

Ждете еще одно шоу от португальцев? В каждом матче отбора они забивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 идет за 2.35, ИТМ2 (2.5) — за 1.54.

Исландия выглядит серьезным аутсайдером. За три тура «Викинги» обыграли только карликовый Лихтенштейн (7:0), зато уступили Боснии (0:3) и Словакии (1:2). С такими мрачными результатами парни Оге Харейде припарковались на предпоследней строчке в группе.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Исландия — Португалия

Сборные встречались друг с другом трижды в истории: исландцы ни разу не обыгрывали соперника, но забивали в каждой игре, а в отборе Евро-2012 и вовсе вонзили три мяча в гостях. В текущем турнире северяне тоже неплохо атакуют: забросили семерку Лихтенштейну, огорчили Словакию и не пробили только Боснию на выезде. Дома Исландия способна создать проблемы — в родных краях с 2022 года не отличилась только в одном матче. Ну а в том, что Португалия хотя бы раз огорчит соперника, вряд ли есть сомнения: коллектив Мартинеса настрелял 13 голов в первых трех турах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.12.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки