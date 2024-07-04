Самый ранимый игрок Евро все сделает сам.

5 июля в четвертьфинале Евро-2024 состоится ремейк финала турнира 2016 года — Португалия сразится с Францией. Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер из Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата Европы Португалия — Франция 5 июля 2024 года

Франция считается фаворитом предстоящей встречи. На победу вице-чемпионов мира в основное время в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого результата — приблизительно 42%. Ничья доступна за 3.00 (33%), а успех Португалии — за наиболее высокие в этой линии 3.50 (25%).

Если в полуфинал пробьются Мбаппе и компания, сыграет пари за 1.67. Если дальше пойдут Роналду и товарищи, пройдет ставка за 2.25.

Эксперты считают, что команды не блеснут результативностью: ТБ 2.5 идет за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.55.

Условие «обе забьют» котируется за 2.02, «обе забьют — нет» — за 1.80. В четырех из пяти предыдущих встреч между этими соперниками прошел второй вариант.

Аналитики считают, что Франция будет доминировать и заработает больше угловых: П1 в этом статистическом показателе оценена в 2.15, П2 — в 1.92, Х — в 8.00.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Португалия — Франция: прогноз и анализ матча 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля 2024 года

Встреча Португалии и Франции в четвертьфинале Евро, пожалуй, вторая по статусу после Испании и Германии. Это если судить исключительно по нынешней форме команд, потому что она вызывает много вопросов. Франция до сих пор ни разу самостоятельно не забила с игры. В четырех играх у вице-чемпионов мира три гола — один с пенальти и две срезки от соперников. При этом в четырех встречах французы не потерпели ни одного поражения — сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а также минимально победили Данию с Бельгией (по 1:0). Защита «Трехцветных» работает отлично.

Португалия бодро стартовала в турнире, обыграв 2:1 Чехию и 3:0 Турцию, но затем, видимо, слишком поверила в себя. Кто-то скажет, что против Грузии Роберто Мартинес выпустил резервный состав, но у такой команды, как эта, на крупном турнире априори не может быть резервистов — тут собраны исключительно лучшие футболисты страны. И они не смогли запихнуть в ворота грузин даже один мяч, но при этом пропустили дважды. Со Словенией уже основа португальцев бодалась 120 минут и снова не поразила ворота, а Криштиану не реализовал пенальти, из-за чего обрек команду на серию пенальти. К счастью, подвиг вратаря Диогу Кошты, потащившего три удара с точки, вывел Португалию в 1/4.

Предстоящая встреча преподносится через призму столкновения Мбаппе и Роналду, но легендарный португалец сейчас явно не в лучшем состоянии. В четырех матчах он не забил ни разу, хотя постоянно воровал штрафные удары у партнеров по команде и даже взялся бить пенальти, который не забил. Вернуть психологическую уверенность удалось ударом в серии, но все-таки Криш рассчитывал в Германии не на такие показатели. В итоге его, а вместе с ним и Роберто Мартинеса, стали хейтить не только сами хейтеры, но и болельщики-соотечественники.

«Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается, — заявил агент Паулу Барбоза. — Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал».

Кажется, уже все, кроме пары людей, понимают, что гений хайлайтов и тестостероновый мотиватор стал обузой для команды, которую может потопить в 1/4.

Травмы и дисквалификации перед матчем Португалия — Франция

Из всех приглашенных на турнир игроков в предстоящем матче мы не увидим только Адриена Рабьо — полузащитник не сыграет из-за перебора желтых. Остальные футболисты, судя по информации из стана команд, смогут принять участие в игре.

Португалия — Франция: статистика личных встреч

Команды играли между собой 10 раз, и пока абсолютный перевес на стороне Франции — пять побед при пяти ничьих в основное время. В то же время стоит отметить, что Португалия шикарно противостоит «Трехцветным» на первенствах континента — во всех четырех встречах ни разу не проиграла в основное время и забрала в дополнительное самую памятную. Речь, конечно, о финале Евро-2016 с голом железнодорожника Эдера.

В последний раз соперники бились также на Евро — на групповом этапе турнира 2020 года разошлись миром 2:2.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Франция

Обе команды мало забивают и также мало забивают, создавая при этом достаточно большое количество моментов. Обе действуют первым номером. Думаю, в предстоящей встрече инициатива тоже будет кочевать от одних к другим. Скорее всего, соперники постараются подловить друг друга на контратаках: у Франции есть Мбаппе, у Португалии — скоростные фланги. Но ставить я предлагаю на офсайды. Килиан часто не по правилам забирается за спину защитникам, Криштиану вообще живет между обороной и вратарем соперников, изредка выползая назад. Уверен, что именно эти ребята чаще всего будут ругать поднятый вверх флаг.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 офсайдов за 1.96.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года