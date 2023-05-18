КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

18 мая, 15:15

Верите в четыре и более гола в матче «Севилья» — «Ювентус»? Клиент PARI поставил на такой исход 250 000 рублей

Душан Влахович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

18 мая в полуфинале Лиги Европы «Севилья» во второй раз встретится с «Ювентусом». В Италии игра закончилась со счетом 1:1, и теперь испанцы примут «Старую синьору» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Ювентус

Аналитики отдают предпочтение хозяевам матча. Заключить пари на победу испанцев можно за 2.45, что соответствует 40% вероятности. Победа «Ювентуса» оценена коэффициентом 3.15 (около 31%). Ставки на ничью принимаются за 3.30 (примерно 29%).

Если команда Хосе Луиса Мендилибара выйдет в финал, сыграет ставка за 1.72 (56% вероятности). Проход подопечных Массимилиано Аллегри котируется за 2.15 (около 44%). Шансы испанского клуба выше благодаря ничьей в Турине. При этом «Старая синьора» чудом ушла от поражения, сравняв счет на последней добавленной минуте встречи.

Клиенты PARI ставят на победу испанского клуба — около 61% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Севилью». На «Ювентус» и ничейный исход сделано 35% и 4% соответственно. Если говорить о распределении ставок на выход в финал, то и здесь предпочтения игроков на стороне хозяев поля — 75% против 25% на клуб из Италии.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Байер» — «Рома»: отсутствие Дибалы и Эль-Шаарави не помешает Моуринью снова ворваться в финал еврокубка

Букмекеры не ждут от матча обилия голов. Тотал меньше 2.5 оценивается коэффициентом 1.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Ставки на результативную ничью принимаются за 4.50. Если «Севилья» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 7.60. Поставить на то, что «Юве» будет проигрывать по ходу матча, но не уступит, можно за 5.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что в матче будет больше трех голов (ТБ 3), по коэффициенту 3.20.

«Севилья» — самая успешная команда в истории Лиги Европы: красно-белые выиграли турнир рекордные шесть раз. Сейчас подопечные Мендилибара идут на десятом месте в ла лиге и могут попасть в Лигу чемпионов только через победу в Лиге Европы, а это серьезная мотивация. Ранее команда из Андалусии выбила из турнира «Манчестер Юнайтед», обыграв его на своей арене со счетом 3:0.

Александр Исак (&laquo;Ньюкасл&raquo;). «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 18 мая 2023 года

«Ювентус» на предыдущих этапах Лиги Европы выиграл четыре матча всухую и дважды сыграл вничью. В частности, итальянский клуб прошел немецкий «Фрайбург» и португальский «Спортинг».

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Севилья
ФК Ювентус
1
0
Читайте также
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Амур» хочет Кубок Гагарина, топ-обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» едет к «Севилье» после домашней ничьей. Навас и Ракитич проводят «старую синьору» к выходу из ЛЕ?