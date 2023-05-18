Верите в четыре и более гола в матче «Севилья» — «Ювентус»? Клиент PARI поставил на такой исход 250 000 рублей

18 мая в полуфинале Лиги Европы «Севилья» во второй раз встретится с «Ювентусом». В Италии игра закончилась со счетом 1:1, и теперь испанцы примут «Старую синьору» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам матча. Заключить пари на победу испанцев можно за 2.45, что соответствует 40% вероятности. Победа «Ювентуса» оценена коэффициентом 3.15 (около 31%). Ставки на ничью принимаются за 3.30 (примерно 29%).

Если команда Хосе Луиса Мендилибара выйдет в финал, сыграет ставка за 1.72 (56% вероятности). Проход подопечных Массимилиано Аллегри котируется за 2.15 (около 44%). Шансы испанского клуба выше благодаря ничьей в Турине. При этом «Старая синьора» чудом ушла от поражения, сравняв счет на последней добавленной минуте встречи.

Клиенты PARI ставят на победу испанского клуба — около 61% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Севилью». На «Ювентус» и ничейный исход сделано 35% и 4% соответственно. Если говорить о распределении ставок на выход в финал, то и здесь предпочтения игроков на стороне хозяев поля — 75% против 25% на клуб из Италии.

Букмекеры не ждут от матча обилия голов. Тотал меньше 2.5 оценивается коэффициентом 1.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Ставки на результативную ничью принимаются за 4.50. Если «Севилья» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 7.60. Поставить на то, что «Юве» будет проигрывать по ходу матча, но не уступит, можно за 5.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 250 000 рублей на то, что в матче будет больше трех голов (ТБ 3), по коэффициенту 3.20.

«Севилья» — самая успешная команда в истории Лиги Европы: красно-белые выиграли турнир рекордные шесть раз. Сейчас подопечные Мендилибара идут на десятом месте в ла лиге и могут попасть в Лигу чемпионов только через победу в Лиге Европы, а это серьезная мотивация. Ранее команда из Андалусии выбила из турнира «Манчестер Юнайтед», обыграв его на своей арене со счетом 3:0.

«Ювентус» на предыдущих этапах Лиги Европы выиграл четыре матча всухую и дважды сыграл вничью. В частности, итальянский клуб прошел немецкий «Фрайбург» и португальский «Спортинг».