Панкратов считает, что запрет на общение российских пловцов со СМИ позволит избежать провокаций

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов высказался о запрете общения российских пловцов со СМИ на соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Есть профессионалы, которые пишут о плавании, они найдут возможность пообщаться с ребятами. А есть люди, которые будут спрашивать про беженцев, бомбежки и тому подобное, и слава богу, что таких вопросов не будет. Наши ребята поедут туда не разговаривать, а делать свое дело — устанавливать рекорды мира и завоевывать золотые медали.

Так что это прекрасно, нам даже на руку. Если спортсмен сам отказывается от общения, то все к нему относятся как к буке, а тут все решено за него. И это наказание не для спортсменов, а для журналистов: это ведь им нужно будет писать о победившем с рекордом мира человеке, которого два года не было. Кого в итоге наказывают? Любителей плавания? Они и без интервью проживут, а журналисту нужно что-то писать», — приводит ТАСС слова Панкратова.

4 сентября стало известно, что World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.