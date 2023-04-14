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Сегодня, 14:13

Сальников оценил позицию МОК по поводу закона Минспорта Украины

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ответил на вопрос «СЭ» о том, как может повлиять на возвращение российских спортсменов приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«За МОК отвечать не могу. Нам помогать они точно не собираются», — сказал Сальников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Владимир Сальников
МОК
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