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Сальников сомневается, что российские пловцы вернутся на международные турниры до конца года

Алина Савинова
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что российские спортсмены до конца года вряд ли возобновят выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Решение остается за бюро World Aquatics. В июле оно будет основываться либо на решении Международного олимпийского комитета, который отложил сам факт предоставления возможности участия в Олимпийских играх на более длительный срок, либо на докладе комиссии. Так что до конца года, думаю, по линии World Aquatics мы нигде участвовать не будем», — приводит ТАСС слова Сальникова.

5 апреля Международная федерация плавания сообщила, что специальная комиссия изучит вопрос допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях и представит отчет на заседании бюро в июле 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17486385
Владимир Сальников
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Сальников: «Международная федерация плавания рассматривает все возможности допуска наших спортсменов»