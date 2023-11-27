Биография Юлии Ефимовой: жизнь и карьера известной пловчихи-чемпионки

История российской спортсменки.

Юлия Ефимова известна не только в России, но и за рубежом. Она является одной из лучших брассисток в истории чемпионатов мира по плаванию по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях. Пловчиха принесла своей стране первую большую победу в истории женского плавания на чемпионатах мира.

Сейчас Юлии уже 31 год, но похоже, что останавливаться на достигнутом она не намерена. Ефимова хочет выступить на Олимпиаде в Париже и попробовать завоевать золото Игр — единственной награды, которой еще нет в ее копилке.

Юлия Андреевна Ефимова

Дата рождения: 3 апреля 1992 года.

Место рождения: Грозный, Россия.

Рост: 178 см.

Вид спорта: плавание.

Детство и юность Юлии Ефимовой

Будущая чемпионка мира появилась на свет в спортивной семье, где плавание играло важную роль. Отец Юлии Андрей Михайлович — заслуженный тренер России, а мама Татьяна Григорьевна — инструктор по плаванию. Так что плавать Ефимова умела с самых ранних лет, как и ее старший брат Тимур.

«Главное для ребенка — режим. Благодаря таким ежедневным купаниям в ванной плавать дети научились в очень раннем возрасте. Уже в 2-3 года Юлия переплывала реку Хопер, когда мы ездили в Урюпинск», — рассказала мама спортсменки изданию «Блокнот Волгодонск».

Первые годы жизни Юлии семья провела в Грозном, но в 1994 году перебралась из-за Первой чеченской войны в город Волгодонск Ростовской области. Там Ефимова и делала свои первые шаги в профессиональном спорте. Сначала девочка занималась акробатикой, рисованием и танцами, при этом неофициально ходила в бассейн к папе-тренеру.

«Я всем этим занималась. Но потом добавилась учеба, я уже не успевала, что-то отсеивалось, что-то мне стало скучно, что-то уже не интересно. И осталось плавание», — приводит Donday Волгодонск слова Ефимовой.

С семи лет Юлия начала серьезно заниматься плаванием — под руководством своего отца Андрея Михайловича. Она начала получать удовольствие от выступлений и делать успехи в спорте. И тогда папа решил отдать дочку под руководство другого специалиста. Так Ефимова в возрасте 12 лет переехала в Таганрог.

Спортивная карьера Юлии Ефимовой

В 2005 году новым тренером Юлии стала Ирина Вятчанина. Именно под руководством этого специалиста спортсменка начала показывать результаты на международном уровне. Хоть эти достижения давались Ефимовой нелегко — она даже хотела все бросить. И здесь ей оказал поддержку отец.

«Когда тяжелая тренировка, что-то не получается в технике и делаешь замечание — Юля может обидеться. Крикнуть: «Я же стараюсь!» Отвечаю: «Я понимаю. Но работать все равно нужно. Не сделаешь ты — сделают другие». В детстве после таких жестких моментов в Таганроге Ефимова несколько раз собирала чемодан. Звонила отцу: «Я больше не могу, беру билет и еду домой, встречайте на вокзале». Но ее папа сильно помогал. Другой бы родитель распустил сопли: ребенку трудно, тренер — варвар... Папа же Юли понимал, что эти моменты нужно пережить. И уговаривал дочку остаться. Он умеет пожалеть, погладить по головке. Мы в связке работали: Андрей держал пряник, а я — кнут,» — рассказывала Вятчанина «Советскому спорту».

Первые победы не заставили себя долго ждать: в 2007 году Ефимова стала трехкратной чемпионкой Европы и установила рекорды на дистанции 100 метров брассом. И в дальнейшем лишь приумножила свои успехи. В 2008 году Юлия выступила на своей первой Олимпиаде, однако на Играх в Пекине заняла четвертое место на дистанции 100 метров и пятое на 200 метров брассом.

В 2009 году Ефимова вошла в историю российского спорта, победив на чемпионате мира в Риме на дистанции 50 метров брассом. Юлия стала первой российской чемпионкой мира по плаванию. В финале спортсменка из России также установила мировой рекорд — 30,09 секунды.

«Первый чемпионат мира, в 2009 году, в Риме. Я выиграла свою первую золотую медаль чемпионатов мира. Я парила. Осознание, что ты самый быстрый на тот момент человек на Земле, — это, конечно, здорово», — вспоминала свое достижение Ефимова в интервью Donday Волгодонск.

В 2011 году спортсменка перебралась в США и начала сотрудничество с Дэвидом Сало. Спустя год Юлия отправилась на Олимпиаду в Лондон, где завоевала свою первую олимпийскую медаль — бронзу на дистанции 200 метров брассом. Ефимова считала эту награду личной победой — ведь она стала первой российской пловчихой в этой дисциплине, поднявшейся на олимпийский пьедестал после Игр 1980 года в Москве.

«Когда загорелось табло, я сначала немного расстроилась, что пришла третьей. Но потом посмотрела на время и поняла, что расстраиваться не стоит. Для меня это очень хорошо, я улучшила собственный результат на две секунды. Это много, и главное — я не стою на месте. Возможно, для победы не хватило еще пары лет тренировок со специалистом в Америке или просто немножко удачи», — приводит слова Ефимовой «Город N».

Всего пловчиха выступила на четырех Олимпиадах и стала трехкратным призером — два серебра и одна бронза. На чемпионатах мира Юлия завоевала рекордное количество медалей среди отечественных пловцов — в ее активе 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Также Ефимова является семикратной чемпионкой Европы.

После не самого удачного выступления на Играх-2020 в Токио летом 2021-го спортсменка взяла паузу в карьере. Однако в ноябре 2023 года Юлия вернулась в Россию и выступила на чемпионате страны в Санкт-Петербурге, где завоевала два серебра — на дистанциях 50 и 100 метров.

«Я потеряла интерес, думала, что надо заканчивать, международных соревнований нет, не с кем соревноваться. И тут Женя Чикунова бьет мировой рекорд, сама выплыла на такой уровень. Ну и решила возвращаться, соревноваться с ней», — объяснила Ефимова свое возвращение в эфире «России-24».

Достижения Юлии Ефимовой

трехкратный призер Олимпийских игр;

шестикратная чемпионка мира;

семикратная чемпионка Европы;

заслуженный мастер спорта России;

обладательница «Серебряной лани»;

орден Дружбы;

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Допинговые скандалы Юлии Ефимовой

С именем российской спортсменки по ходу ее карьеры случились две допинговые истории. В январе 2014 года пловчиха была временно отстранена от соревнований. В ее допинг-пробе, которая была сдана во внесоревновательный период, обнаружили вещество из класса анаболических стероидов. В итоге было принято решение о дисквалификации Ефимовой на 16 месяцев и лишении пяти медалей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2013 года.

«Есть такая популярная в России энергетическая добавка — L-карнитин. Каждый спортсмен о ней знает. Получилось, что мои российские запасы закончились, и я решила купить его в Америке. Без задней мысли выпила его перед соревнованиями, а потом выяснилось, что там содержалась очень небольшая концентрация того самого препарата. Добавка была минимальная, но сам факт неоспорим. Более того, он был указан на этикетке. Естественно, теперь я с особой тщательностью изучаю все, что покупаю, но того, что сделано, уже не вернуть», — так Юлия объяснила «СЭ» попадание запрещенного вещества в свой организм.

У Ефимовой было право апелляции на решение суда, однако она им пользоваться не стала. Из-за допинговой истории россиянке пришлось прекратить сотрудничество с тренером Сало. С тех пор она вновь тренируется под руководством своего отца.

Срок дисквалификации Ефимовой истек 28 февраля 2015 года — и Юлия выступила на чемпионате мира в Казани. Там спортсменка впервые в карьере выиграла золото на дистанции 100 метров брассом.

На этом допинговые проблемы Юлии не кончились: в марте 2016-го ее обвинили в применении запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 1 января того же года мельдония. Ефимова на тот момент уже была включена в состав сборной России для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Пловчихе грозила пожизненная дисквалификация из-за повторного допингового инцидента. В марте россиянку временно отстранили от участия в соревнованиях.

Подобные проблемы тогда возникли не только у Ефимовой. В мае ВАДА сообщило, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем. С Юлии сняли все обвинения, но для нее это был еще не конец истории.

После доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Международная федерация водных видов спорта (FINA) не хотела допускать к Играм в Рио спортсменов, у которых ранее были проблемы с допингом. Ефимова оказалась в их числе, но решила бороться за право стартовать и оспорила решение в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

Запрет сняли буквально за день до Олимпиады. Время ожидания было для Юлии крайне тяжелым. По словам Ефимовой, она спала по три-четыре часа и порой хотела все бросить, но не сдалась благодаря поддержке своих друзей и родных. Вдобавок россиянка подверглась травле со стороны спортсменов и соперниц — в частности, американки Лилли Кинг и литовки Риты Мейлутите.

Юлия Ефимова. Фото Соцсети

Соперничество Юлии Ефимовой и Лилли Кинг на Олимпиаде-2016

Несмотря на то что все допинговые обвинения с россиянки были сняты, на Олимпийских играх в Рио летом 2016 года в ее адрес неоднократно летели обвинения. При этом публика на арене освистывала спортсменку.

Рита Мейлутите критически отреагировала на допуск россиянки. «Поздравляю FINA. Вы просто потеряли доверие тысяч пловцов и болельщиков», — написала литовка в социальных сетях. Позднее она высказалась вновь: уточнила, что у нее чисто спортивный интерес. «Я рада допуску Ефимовой, потому что хочу ее победить», — добавила пловчиха.

При этом Мейлутите не выиграла в Рио-2016 ни одной награды, а после призналась, что страдает от депрессии. Потом она вовсе завершила карьеру — причем из-за грозящей дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов. В 2021-м она вернулась в спорт и на ЧМ-2022 сумела снова стать чемпионкой мира.

Противостояние Лилли Кинг с Ефимовой в Рио-2016 началось после полуфинального заплыва на дистанции 100 метров, когда Юлия подняла палец вверх и намекнула на первое место. Ее поведение вызвало бурную реакцию со стороны американки. «Ты поднимаешь палец вверх, изображаешь номер один, а тебя ловили на допинге. Мне это все не нравится», — заявила Лилли Inside the Games.

Кинг повторила свои претензии на пресс-конференции. Американская пловчиха заявила, что попадавшиеся на допинге спортсмены не должны выступать на Олимпиадах: «Люди, которых ловили на допинге, не должны участвовать, но, к сожалению, мы видим это. Это вещи, которые должны быть выбиты на камне».

Олимпийский финал закончился скандалом. Ефимова заняла второе место, Кинг стала первой, бронзу завоевала еще одна американка — Кэтрин Майли. Обе американки отказались пожать руку российской спортсменке. А Лилли после победы продолжала разжигать: «Вот вам доказательство, что и чистый спортсмен может победить, если хорошенько поработает. Можно стать лучшим, ничего не нарушая», — сказала Кинг.

Впоследствии американская пловчиха все же извинилась перед Ефимовой. Агентство Reuters привело такие слова Кинг: «Если Юлия действительно хотела, чтобы я ее поздравила, то я извиняюсь. Она провела заплыв просто невероятно. Я всегда с нетерпением жду возможностей соревноваться с ней, но в тот момент я хотела разделить радость с Кэтрин».

Ситуация не осталась без внимания Международного олимпийского комитета, который осудил действия американок. Ефимова в свою очередь назвала войной противостояние с Кинг на Олимпиаде в Рио."Это был словно кошмар. Я люблю состязания. Но это больше напоминало войну. Это было ужасно", — цитирует Ефимову USA Today.

После Игр-2016 как такового соперничества между американской и российской спортсменкой уже не было. Они даже публично помирились в 2019 году на чемпионате мира в Корее. После финиша Кинг пожала руку россиянке, а Ефимова призналась на пресс-конференции, что у них уже «давно нормальные отношения».

Ефимова в интервью «Российской газете» говорила: «Что было, то было. Многие тренеры и ребята из команды подходили, говорили, что Лилли на самом деле хорошая девочка. То, что она говорила обо мне тогда, она сказала на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Тогда вообще была оппозиция против меня. Сейчас у нас совершенно другие отношения. Накал страстей на дорожке остается, но он уже намного меньше в жизни».

Личная жизнь Юлии Ефимовой

Российская пловчиха обладает яркими внешними данными и любит делиться фотографиями в социальных сетях. Однако детали личной жизни Ефимова не афиширует. Известно, что спортсменка некоторое время встречалась с призером Олимпийских игр и чемпионатов мира Никитой Лобинцевым, но их роман был недолгим.

В 2019 году Юлия раскрыла в социальных сетях своего нового молодого человека — им стал олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун. Однако и эти отношения были недолгими. В конечном итоге Ефимова удалила из соцсетей все совместные фото с возлюбленным.

Юлия Ефимова. Фото Всероссийская федерация плавания

Спортсменка имеет огромное количество рекламных контрактов и охотно посещает различные мероприятия, а также проводит мастер-классы. Является болельщицей футбольного клуба «Спартак» и уже неоднократно посещала матчи московской команды в Москве. В ноябре 2023 года Ефимова вышла на старт заплыва чемпионата России по плаванию в футболке «Спартака».

«До этого я не смотрела футбол. Смотрела чемпионат мира, мне понравилось.Потом меня «Спартак» пригласил, я познакомилась с кем-то из игроков. Теперь смотрю, болею. Даже папа говорит: «Ты достала футбол смотреть». Обычно мы хоккей смотрели, бокс. Смотрели то, что папа любит. Он никогда не любил футбол. Смотреть намного интереснее, когда болеешь за какую-то команду», — объяснила Ефимова в эфире «России-24».

Социальные сети Юлии Ефимовой

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