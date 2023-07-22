Конец эпохи Фелпса? Пловцы на чемпионате мира будут бить рекорды великого американца

Интриги плавательной программы ЧМ в Фукуоке.

В японской Фукуоке вовсю идет чемпионат мира по водным видам спорта, едва ли не самый многострадальный турнир в истории FINA, недавно трансформировавшейся в World Aquatics. И хотя общая программа соревнований уже перешагнула за свой экватор, главное «блюдо» будут подавать только с воскресенья.

Соревнования по плаванию будут иметь значение не только как последняя серьезная проба сил перед Парижем-2024, но и как возможная церемония прощания с эпохой Майкла Фелпса. Великий американец спортивную карьеру завершил еще в 2016-м, но за ним еще числятся мировые рекорды. Надолго ли?

Фото Global Look Press

Погоня Ледеки

Много говорить о величии Майкла Фелпса едва ли есть смысл. Просто вдумайтесь, он абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград (23) и наград в сумме (28) в истории Олимпийских игр, а также золотых наград (26) и наград в сумме (33) в истории чемпионатов мира по водным видам спорта. Статистики перестали его сравнивать с лучшими нашей эпохи и стали копаться в записях античных Олимпиад. Так вот, победами в Рио-де-Жанейро Майкл обошел даже легендарного Леонида Родосского, победившего в 12 индивидуальных дисциплинах. У Фелпса — 14 золотых индивидуальных наград. На олимпийские достижения пока едва ли кто сможет покушаться. Тем не менее на его рекорды по чемпионатам мира уже есть претендент — соотечественница Кэти Ледеки. Причем первое достижение Майкла может превзойти уже в стартовый день плавательной программы — в финале заплывов на 400 метров вольным стилем.

Эта дистанция будет едва ли не самой интересной в женской части чемпионата, ведь вместе соберутся сразу три последних обладательницы мировых рекордов — Ледеки, австралийка Ариарна Титмус и канадка Саммер Макинтош. В случае победы американки Кэти сравняется с Майклом Фелпсом по числу индивидуальных золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира. Фелпс завоевал 15 титулов за выступления на чемпионатах мира в 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2011 годах. Ледеки всего 26 и она идет с явным опережением графика Майкла — у нее 14 золотых медалей в одиночных дисциплинах, распределенных по выступлениям на чемпионатах мира в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2022 годах. Турнир в Фукуоке станет для нее шестым и наверняка не последним. В то время как Майкл пропустил ЧМ-2013 по собственному решению, а ЧМ-2015 в Казани из-за пьяной езды.

Кэти Ледеки. Фото Global Look Press

Французская угроза

Одной золотой медалью ЧМ в Фукуоке Ледеки наверняка не ограничится. Она абсолютный фаворит в заплывах на 800 и 1500 метров вольным стилем, высокие шансы стать первой на 200-метровке вольным. Свою погоню за Фелпсом Кэти начала в Барселоне в 2013-м и затем продолжила в 2013-м на мундиале в России — как раз том, куда Майкла не допустили из-за скандала. Глядя на победы Фелпса в Рио-2016, — наверняка он серьезно пополнил бы свой медальный багаж на двух пропущенных турнирах, тем не менее у Фелпса было много успехов в разнообразных эстафетах, и здесь Кэти, выступающей только в эстафете 4х200 м вольным стилем, сражаться с ним пока тяжело.

Что же касается мировых рекордов Фелпса не в количественных, а в качественных показателях, то на сегодняшний день в его активе лишь один индивидуальный и еще четыре эстафетные. Всего Майкл устанавливал 37 мировых достижений — и это тоже рекорд. Но почти на всех дистанциях достижения уже побиты. Тем не менее результат американца на 400 метров комплексом — 4.03,84 — на текущий момент преодолеть никто не смог. Хотя есть очевидный кандидат — талантливый француз Леон Маршан. Сейчас личный рекорд Леона 4:04,28 — второй результат в истории после Фелпса. К ЧМ-2023 Маршан подходит в отличной форме. Да и вообще можно ждать высоких результатов в целом ряде дисциплин — соревнования по плаванию в Фукуоке пройдут с 23 по 30 июля.

Жаль, что только по очевидным причинам не увидим пловцов из России и Белоруссии — это потеря как для наших спортсменов, так и для организаторов из World Aquatics, испугавшихся ослабить санкции даже после конкретных рекомендаций МОК.