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Федерация подводного спорта Украины пострадала из-за фото с россиянкой. Театр абсурда продолжается

Федерация подводного спорта Украины лишена статуса национальной из-за фото с россиянкой
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Президент Международной федерации подводного спорта (CMAS) Анна Аржанова.
Анна Аржанова.
Фото cmas.org
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Организацию жестко наказали из-за снимка жены руководителя с президентом международной федерации.

Ассоциация подводного спорта и подводной деятельности Украины (UFUA) потеряла статус национальной федерации. Министерство спорта страны наказало организацию... за снимок с россиянкой.

Дело в том, что супруга главы UFUA Станислава Предко Ирина попала на одну фотографию с президентом Международной федерации подводного спорта (CMAS) Анной Аржановой, у которой есть гражданство РФ. Этот снимок назвали нелепым и, исходя из этого, прибегли к столь жестким санкциям.

В самой федерации же опровергли все обвинения, а также предположили, что министерство таким образом просто хочет заменить руководство в организации.

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Фотография

Злополучный для Ирины Предко снимок был сделан 7 апреля в Белграде на Генеральной ассамблее Международной федерации подводного спорта (CMAS). Причем супруга президента UFUA даже не стояла рядом с россиянкой Аржановой — между ними находилось еще два человека.

Глава спортивного комитета UFUA Наталия Чекоданова заявила, что фотография получилась случайной. А также предположила, что Министерство спорта Украины столь жесткими санкциями добивается смены власти внутри организации.

«Украинка фотографировалась с генсеком федерации и одной знакомой, и к ним неожиданно присоединилась Аржанова. Это атака на украинскую федерацию от конкурентов, которые хотят ее возглавить. На самом деле, никакого братания с россиянкой не было. Ирина Предко была там как частное лицо и поехала в Белград за свой счет. Один из спортсменов, узнав, что она находится в ЕС, попросил донести мнение украинцев», — сказала Чекоданова Express.

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Наказание

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины предупредило национальные федерации, что они рискуют потерять свой статус, соревнуясь на международных турнирах против российских и белорусских спортсменов. Таким образом, UFUA стала первой организацией, подвергшейся подобным санкциям.

Станислав Предко подал в отставку со своего поста вице-президента UFUA в надежде, что так поможет ассоциации сохранить статус. Однако это не сработало — федерацию все-таки наказали. В итоге Предко заявил, что для этого решения «не было никаких оснований или доказательств».

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Глава федерации предположил, что министр спорта и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт «находился под давлением, чтобы доказать свою эффективность, поэтому это было сделано с одной национальной федерацией, чтобы другие испугались».

Известно, что решение было принято буквально за 15 минут. Сам президент UFUA на слушании не присутствовал. А основным аргументом в принятии решения стало то, что та самая злополучная фотография показала: «организация не против участия российских и белорусских спортсменов».

Фото cmas.org

Значение

Лишение статуса не мешает украинским спортсменам и дальше принимать участие в соревнованиях. Однако для федерации встает вопрос о финансировании, в частности, получит ли его организация для участия в чемпионате Европы по плаванию в ластах в венгерском городе Геделле в следующем месяце.

При этом, по словам Станислава Предко, внутри федерации абсолютное большинство разделяет позицию правительства о том, что украинские спортсмены не должны соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. И по этой причине Украина пропускает чемпионат мира по плаванию в ластах среди юниоров, который пройдет в Каире с 19 по 24 июня.

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К тому же глава UFUA акцентирует внимание на том, что не относится к Анне Аржановой, присутствовавшей на снимке с его супругой, как к россиянке, так как она уже много лет живет за пределами России. Также она помогала украинским спортсменам в качестве президента CMAS.

Международный олимпийский комитет в комментарии Inside the games по данной ситуации заявил, что решение украинского правительства наказывать национальные федерации, чьи спортсмены выступают против российских и белорусских конкурентов, «поднимает серьезные вопросы об автономии украинского спорта» и «только навредит спортивному сообществу».

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