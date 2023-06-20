Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?

В 2023 году вспоминают результаты Олимпиады-80 в Москве.

В истории спорта была документально доказанная программа по фармацевтической поддержке атлетов всеми на тот момент доступными (но не всегда легальными) способами. И занимались ею в Восточной Германии — ГДР. Расцвет истории с немецким допингом пришелся на Олимпиаду 1980 года в Москве, когда германские социалисты хотели показать себя советским партнерам. Спустя годы даже спортсмены признали факт применения запрещенных веществ, но у МОК нет полномочий разбирать эти случаи — истекли все сроки давности. Что не останавливает от возмущения пострадавшую сторону.

Британка считает себя двукратной олимпийской чемпионкой Москвы-80

«Мы должны были победить... Я бы не работала сейчас в 60 лет!» — возмущается Энн Осгерби, британская пловчиха, которая стала второй вместе с тремя подругами по команде на Олимпиаде в Москве. В комбинированной эстафете британская сборная (правда, выступавшая под олимпийским флагом из-за бойкота Игр-80) уступила сборной ГДР. И спустя годы к победе немок много вопросов, ведь даже сами участницы той команды не скрывают, что употребляли допинг. Спустя 40 с лишним лет британские эстафетчицы рассуждают о потерянных возможностях и той глубокой сердечной боли, которую доставила им допинговая система Восточной Германии. «У меня должны были быть две золотые медали и бронза с Олимпиады в Москве, а не одна серебряная медаль», — едва скрывая слезы, продолжила беседу с корреспондентом таблоида Daily Mail Осгерби.

Журналисты издания уточняют, что в стране мало кто вспомнит как саму Энн, так и других девушек из той четверки — Джун Крофт, Мэгги Келли и Хелен Джеймсон. Однако все было бы совсем иначе, привези они из СССР не серебро, а золото. «Моя жизнь была бы сейчас совершенно другой, — сетует Осгерби. — Только что я ездила устанавливать карнизы для штор. Так должна проводить свою пенсию олимпийская чемпионка?»

После завершения спортивной карьеры Осгерби действительно вынуждена была работать швеей. Но она уверена, что все сложилось бы иначе, если бы не 5,57 секунды отставания от ГДР в той эстафете. Результат, который не мог быть без допинга, как считает Энн. Вторая медаль, на которую претендует Осгерби, — 100 метров баттерфляем, где она стала четвертой сразу после трех девушек из Восточной Германии. По мнению Энн, дисквалифицировать нужно всех — и тогда она первая.

Дункан Гудхью. Фото Getty Images

Анаболики делали немецких спортсменок похожими на мужчин

В Великобритании ключевое значение для спортсмена имеет олимпийское золото — в таком случае можно претендовать на звание кавалера ордена Британской империи. А вместе с тем и на пожизненную стипендию. Несмотря на политические разногласия по поводу участия британских спортсменов на Олимпиаде в Москве, тех, кто все-таки поехал и смог выиграть золото, представили к награде. Британских чемпионов на Играх-80 было пять: Аллан Уэллс, Стив Оветт, Себастьян Коу, Дейли Томпсон и Дункан Гудхью. «Золото кардинально отличается от серебра, — объясняет Меган Келли. — Вопрос не только в государственной пенсии, но и в статусе. Тебя приглашают на мероприятия, хотят видеть на званом ужине. Ты зарабатываешь на своем имени». Она приводит в качестве примера своего товарища из сборной по плаванию Гудхью, которого всегда рады видеть на ТВ, кроме того, Дункан — востребованный бизнес-тренер.

Конечно, серебряных олимпийских призеров в Великобритании тоже уважают и иногда зовут на важные мероприятия. Но это уважение и близко несопоставимо с тем, которое чувствуют по отношению к себе чемпионы. Так, Меган в 66 лет работает в Ноттингемской общественной библиотеке. Но еще сложнее сложилась судьба у Джун Крофт — она уборщица в магазине имбирных пряников. Джун не любит вспоминать Олимпиаду в Москве. «Конечно, стать серебряным призером в 17 лет — это здорово. Но я должна была стать чемпионкой. С тремя медалями», — с огорчением говорит она.

Всему виной допинг у соперниц, о котором девушки подозревали задолго до признательных показаний немок. «Это было до смешного очевидно, — рассказывает Хален Джеймсон. — Грубые голоса, четкие мускулы, нечеловеческая скорость... Перед нами были мужчины в женской раздевалке». Она уверена, что единственным объяснением подобных изменений женского тела могут быть анаболики.

Энн Осгерби. Фото Getty Images

Допинговая система ГДР раскрылась только после исчезновения страны

Осгерби говорит, что тренер заранее призвал их готовиться к поражению, потому что немки будут «первыми среди женщин». К спортсменам из Восточной Германии действительно было приковано особое внимание допинг-офицеров, однако тесты оказывались чистыми, поскольку препараты вводились во внесоревновательный период. На самой Олимпиаде в Москве вообще не было ни одной положительной пробы. Но и на Играх-1976 в Монреале, и в 1984-м в Лос-Анджелесе представители ГДР были «чистыми». «Но мы все понимали. У них были мужские голоса, волосатые лица и прыщи. Доказательства были перед нами», — уверяет Энн.

Вообще допинговая программа ГДР уже давно не считается секретом. В начале 70-х наблюдается всплеск результатов, когда за два олимпийских цикла восточные немцы из средней команды резко перешли в категорию элиты и на равных боролись с такими титанами спорта, как СССР и США. Конечно, страна вкладывалась и в инфраструктуру, но, чтобы догнать лидеров, нужны были еще и медицинские технологии. Недаром Германия — страна победившей науки, пусть и не всегда работающей на благо.

Так в ГДР разработали «Госплан 14.25». При поддержке внутренней разведки Штази всех молодых спортсменов заставляли принимать специальные препараты, которые вызывали рост силы, мышечной массы и выносливости. Но что важнее всего, немцы научились грамотно скрывать употребление запрещенных веществ понимая, что всего один прокол накроет всю их допинговую систему. Широкие массы узнали о тотальном обмане только после объединения Германии, когда секретные документы стали доступны. Заговорили и бывшие чемпионы. В частности, чемпионка Игр-80 Петра Шнайдер еще в 2005 году заявила, что все ее медали надо признать недействительными. Но прошло слишком много времени, и, похоже, никто не хочет копаться в этой истории.

Эмоции британок понятны, но можно понять и МОК. Сомнения вызывает практика пересмотра итогов Пекина-2008 и Лондона-2012, а если ставить под сомнение Олимпиаду в Москве, то это откроет такой ящик Пандоры, с которым уже точно не получится совладать.