Алькарас проиграл Рууду в первом матче Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил норвежцу Касперу Рууду в первом матче группового раунда Итогового турнира ATP — 1:6, 5:7.

Встреча длилась 1 час 26 минут. Испанец 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету норвежца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Алькарас и Рууд играют в одной группе с россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5