Алькарас проиграл Рууду в первом матче Итогового турнира ATP

Сегодня, 17:39
Испанский теннисист Карлос Алькарас уступил норвежцу Касперу Рууду в первом матче группового раунда Итогового турнира ATP — 1:6, 5:7.
Встреча длилась 1 час 26 минут. Испанец 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету норвежца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
Алькарас и Рууд играют в одной группе с россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джона Ньюкомба
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 6:1, 7:5