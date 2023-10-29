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Сегодня, 16:04

Ольховский — о финале Синнер — Медведев: «Будет равная, интересная игра»

Ольховский высказался о финале турнира в Базеле между Синнером и Медведевым
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о финальном матче турнира серии ATP-500 в Базеле между Янником Синнером и Даниилом Медведевым.

«Очень интересный матч будет. Я думаю, что Медведев будет играть глубже против Синнера, чем Рублев, и по ритму Даниил будет менее удобным соперником. До этого все их матчи были напряженными, несмотря на то, что почти все они закончитесь победой Даниила Медведева. Думаю, и в этот раз будет равная, интересная игра», — цитирует Ольховского ТАСС.

Финал турнира в Базеле состоится сегодня в 16.00 (мск).

3-я и 4-я ракетки мира Медведев и Синнер провели между собой 7 поединков, 6 из них выиграл российский теннисист, но последняя встреча осталась за итальянцем.

Источник: https://tass.ru/sport/19145797
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
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